Не зелений: науковці назвали ймовірний справжній колір іншопланетян

Науковці заявили, що іншопланетне життя може бути фіолетовим, а не зеленим.

Про це пише NDTV з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Згідно з дослідженням, іншопланетяни можуть мешкати на планеті, подібній до Землі, але вона не буде такою ж зеленою, як наша планета. Вона може бути зовсім іншою, а отже, іншопланетяни також можуть бути іншого кольору.

Дослідники вважають, що іншопланетяни можуть бути фіолетовими, оскільки вони були б вкриті бактеріями. Вони також припускають, що їхня планета може майже не мати видимого світла.

Нове дослідження виявило світлові сигнали, які надходять зі світів, де бракує сонячного світла і кисню, як у багатьох екзопланет, знайдених до цього часу. Дослідники пояснили, що домінувальним кольором, який сигналізує про життя на Землі, є зелений, оскільки рослини і бактерії перетворюють сонячне світло в енергію за допомогою зеленого хлорофілу. Очікується, що на планеті, яка обертається навколо менших і тьмяніших зірок, організми виживуть, якщо здійснюватимуть свій метаболізм за допомогою іншого інфрачервоного світла. Бактерії, що живляться інфрачервоним світлом, існують у різних нішах Землі, особливо там, куди не проникає сонячне світло, наприклад, у глибоководних гідротермальних джерелах або каламутних болотах.

Для дослідження астробіологи з Корнельського університету виростили різні бактерії, виміряли довжини хвиль світла, які вони відбивали, і змоделювали їх з тими світловими сигналами, які можна побачити в інших світах. Вони виявили, що фіолетові бактерії можуть виживати завдяки фотосинтезу навіть за слабкого освітлення порівняно з рослинами. Ці бактерії використовують багато форм хлорофілу, який допомагає перетворювати сонячне світло на їжу. Ця реакція не призводить до утворення кисню, а отже, бактерії не залежать від кисневих компонентів, пояснили дослідники.

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"Ми лише відкриваємо очі на ці дивовижні світи навколо нас. Фіолетові бактерії можуть виживати і процвітати в таких різноманітних умовах, що легко уявити, що в багатьох різних світах фіолетовий колір може бути просто новим зеленим", — сказала Ліза Кальтенеггер, директорка Інституту Карла Сагана в будівлі космічних наук.

"Наші моделі показують, що в залежності від поверхневого покриття біоти і хмарного покриву, широкий спектр земних планет може мати ознаки поверхневих біопігментів фіолетових бактерій, — зазначають дослідники у своїй роботі. — Хоча невідомо, чи може життя — або фіолетові бактерії — розвиватися в інших світах, фіолетовий колір може стати новим зеленим кольором у пошуках поверхневого життя".

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