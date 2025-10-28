- Дата публікації
Наука та IT
Не зливайте каву в раковину: вчені розповіли про приховану небезпеку
Звичка зливати залишки кави в раковину може призвести до екологічної проблеми. Вчені радять, як правильно позбавлятися кавових залишків.
Щоранку мільйони людей починають день із чашки кави. Але більшість навіть не замислюється, куди потрапляють залишки напою. Вчені попереджають: зливати каву в каналізацію небезпечно для довкілля — навіть невелика кількість може завдати шкоди річкам, озерам і морям.
Про це повідомило видання Science Alert.
Кава містить сотні хімічних сполук. Найнебезпечнішою серед них є кофеїн — речовина, яка не розкладається швидко і вважається новим типом забруднювача. Дослідження показують, що кофеїн виявлено у більш ніж половині річок світу, навіть у найвіддаленіших регіонах, включно з Антарктидою.
Крім кофеїну, кава часто містить цукор, молоко, какао чи спеції, які також впливають на воду. Поживні речовини, які містяться навіть в безкофеїновому напої, знижують рівень кисню та pH, стимулюють надмірний ріст водоростей і можуть призводити до загибелі риб, рослин і мікроорганізмів.
Фахівці наголошують: все, що потрапляє у стоки, зрештою може повернутися до нас через річкову чи питну воду. Навіть сучасні очисні споруди не завжди здатні повністю видалити кофеїн.
Що ж робити з кавовими залишками?
Вчені радять: не виливайте каву у вуличні решітки чи раковину. Замість цього розбавте її водою й використайте як добриво для рослин. Кавову гущу можна розсипати на грядках або клумбах, але тільки невеликими порціями. Фахівці пояснюють, що така добавка підвищує рівень органіки в ґрунті. Хоча, якщо сипати гущу постійно в одне місце, там може накопичуватися кофеїн і тверді частинки, що зрештою почне шкодити рослинам та їхньому середовищу.
Оптимальний варіант утилізації кавових відходів — компост або спеціальні пункти для переробки харчових решток. Коли доступу до них немає, краще зібрати гущу чи рідину в окрему ємність і викинути в смітник.
Нагадаємо, нещодавно у Лондоні міська рада оштрафувала жінку на 150 фунтів стерлінгів за те, що вона вилила каву в каналізацію перед тим, як сісти в автобус. Пізніше рада Річмонда скасувала штраф, однак інцидент викликав активне обговорення.