Не зливайте каву в раковину: вчені розповіли про приховану небезпеку

Щоранку мільйони людей починають день із чашки кави. Але більшість навіть не замислюється, куди потрапляють залишки напою. Вчені попереджають: зливати каву в каналізацію небезпечно для довкілля — навіть невелика кількість може завдати шкоди річкам, озерам і морям.

Про це повідомило видання Science Alert.

Кава містить сотні хімічних сполук. Найнебезпечнішою серед них є кофеїн — речовина, яка не розкладається швидко і вважається новим типом забруднювача. Дослідження показують, що кофеїн виявлено у більш ніж половині річок світу, навіть у найвіддаленіших регіонах, включно з Антарктидою.

Крім кофеїну, кава часто містить цукор, молоко, какао чи спеції, які також впливають на воду. Поживні речовини, які містяться навіть в безкофеїновому напої, знижують рівень кисню та pH, стимулюють надмірний ріст водоростей і можуть призводити до загибелі риб, рослин і мікроорганізмів.

Фахівці наголошують: все, що потрапляє у стоки, зрештою може повернутися до нас через річкову чи питну воду. Навіть сучасні очисні споруди не завжди здатні повністю видалити кофеїн.

Що ж робити з кавовими залишками?

Вчені радять: не виливайте каву у вуличні решітки чи раковину. Замість цього розбавте її водою й використайте як добриво для рослин. Кавову гущу можна розсипати на грядках або клумбах, але тільки невеликими порціями. Фахівці пояснюють, що така добавка підвищує рівень органіки в ґрунті. Хоча, якщо сипати гущу постійно в одне місце, там може накопичуватися кофеїн і тверді частинки, що зрештою почне шкодити рослинам та їхньому середовищу.

Оптимальний варіант утилізації кавових відходів — компост або спеціальні пункти для переробки харчових решток. Коли доступу до них немає, краще зібрати гущу чи рідину в окрему ємність і викинути в смітник.

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні міська рада оштрафувала жінку на 150 фунтів стерлінгів за те, що вона вилила каву в каналізацію перед тим, як сісти в автобус. Пізніше рада Річмонда скасувала штраф, однак інцидент викликав активне обговорення.