Неандертальці підняли ландшафтний дизайн кам’яного віку на новий рівень - вчені

Регулярне використання вогню представниками роду Homo почалося близько 400 000 років тому.

Приблизно 125 000 років тому неандертальці перетворили переважно лісисту територію, що межує з двома центральноєвропейськими озерами, у відносно відкритий ландшафт, - про це заявив археолог Віл Ребрукс з Лейденського університету в Нідерландах та його колеги.

Аналіз пилку, деревного вугілля, скам’янілостей тварин та іншого матеріалу, раніше знайденого в двох стародавніх озерних басейнах у Німеччині, дає найдавніший відомий доказ того, що гомініди змінювали своє середовище, - пише Science Advances.

Розкопані ділянки розташовані на території під назвою Ноймарк-Норд. Дослідники припускають, що щоденна діяльність неандертальців там, очевидно, тривала протягом року, мала великий вплив на навколишнє середовище. За їхніми словами, ці заняття, які відбувалися протягом приблизно 2000 років, включали розведення багаття, різання дичини, збирання деревини, виготовлення знарядь і будівництво тимчасових притулків.

"Можливо, ми маємо справу з більшими і менш мобільними групами, ніж це зазвичай визнається", — каже Ребрукс.

Знахідки в Ноймарк-Норді сприяють постійній дискусії про те, коли люди почали мати домінівний вплив на світ природи. Деякі вчені вважають цей період новою геологічною епохою — антропоценом. Незрозуміло, коли почався антропоцен і чи сягають його коріння до кам’яного віку.

Регулярне використання вогню представниками роду Homo почалося близько 400 000 років тому. Докази людських занять, пов’язаних зі збільшенням пожежі та переходом до відкритих місць проживання, датуються приблизно 40 тисяч років тому в Австралії, 45 000 років тому у високогірній Новій Гвінеї і 50 000 років тому на Борнео.

Аналіз озерних кернів і кам’яних знарядь у південно-центральній частині Африки показує, що пожежі, викликані все більшою кількістю людей, залишали ландшафт відкритим, навіть коли дощові умови, що сприяли росту лісів, виникли близько 85 000 років тому.

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Пилок з Ноймарк-Норді вказує на те, що трави та трави, які є ознаками відкритого ландшафту, з'явилися в короткому вікні часу приблизно 125 000 років тому, кажуть Ребрукс та його колеги. Велика кількість кам’яних артефактів — деякі з ознаками нагрівання, можливо, щоб зробити готові краї гострішими — і кісток тварин із слідами різанини датуються тим же часом у Ноймарк-Норд, коли неандертальці населяли Європу.

Кам’яні знаряддя праці та уламки кісток із ознаками нагрівання, обгоріле дерево, обвуглене насіння та щільні плями деревного вугілля свідчать про те, що неандертальці часто розпалювали пожежі поблизу озер Ноймарк-Норд.

Пилок з двох інших місць у тій же гірській частині Німеччини, де дослідники раніше знайшли невелику кількість кам’яних знарядь, що свідчать про обмежену присутність неандертальців, показує, що ліси переважали там, коли неандертальці населяли луки Ноймарк-Норда. Це підсилює думку, що неандертальці змінили ландшафт Ноймарк-Норд, а не оселилися там після того, як ліси зменшилися.

Археолог Мануель Вілл з Університету Еберхарда Карла в Тюбінгені в Німеччині погоджується. "Свідчення неандертальців з Ноймарк-Норда повинні стати тривожним дзвінком для міжнародну наукову спільноту, щоб включити археологів, які вивчають палеолітичні записи до складу будь-якої команди, яка намагається визначити й ідентифікувати початок антропоцену", — каже Вілл.

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