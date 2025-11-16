Неандертальці не вимерли: нове дослідження змінює уявлення про еволюцію людини

Неандертальці / © Associated Press

Неандертальці, як з’ясувалося, ніколи не зникали з лиця Землі повністю. Згідно з новим дослідженням науковців з Італії та Швейцарії, цей архаїчний вид людей не пережив справжнього вимирання, адже їхня ДНК збереглася у сучасних людях — і залишається частиною нашого генетичного коду.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Дослідники стверджують, що близько 10 000 років тривало поступове змішування неандертальців із Homo sapiens через регулярне схрещування. У результаті цього процесу сталося так зване "генетичне поглинання", яке замінило їхню популяцію, а не знищило її.

“Наші результати вказують: неандертальці не загинули в катастрофі. Вони були поглинені генетично, а не фізично”, — зазначає команда під керівництвом Андреа Амадея з Університету Рима Тор Вергата.

Що відомо про неандертальців:

Жили в Європі та Західній Азії 400 000–40 000 років тому.

Винятково схожі на Homo sapiens генетично, що дозволило народжувати здорове потомство.

Більшість сучасних неафриканців успадкували від них 1–2% генів.

Мали кремезну статуру, сильну мускулатуру і розвинені надбрівні дуги.

Вчені змоделювали численні випадки міграції людей сучасного виду до Євразії та їхнє схрещування з місцевими неандертальцями — це могло тривати до 30 тисяч років. Водночас неандертальці мали відносно невеликі популяції — лише кілька тисяч осіб — що пришвидшило процес їхнього "розчинення" у популяції Homo sapiens.

ДНК неандертальців у сучасних людях — свідчення того, що вони не зникли, а стали частиною нашої еволюції. Проте вчені зізнаються: інші фактори, як-от зміни клімату чи конфлікти з Homo sapiens, також могли відіграти роль.

Науковці підкреслюють: гіпотеза про поступове генетичне змішання пояснює зникнення неандертальців краще, ніж сценарії їхнього раптового вимирання. Подальші археогенетичні дослідження допоможуть уточнити переломний момент в еволюції людини.

Нагадаємо, вчені дослідили скелет п’ятирічної дитини віком 140000 років. Аналіз показав, що її батьками були людина та неандерталець. Це дивовижне відкриття доводить, що схрещування відбувалося набагато раніше, ніж науковці вважали досі.