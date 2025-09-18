Небезпечна активність Сонця: що це означає для Землі

Сонце

Всупереч прогнозам про настання тривалого періоду сонячного затишшя, нові дані змушують астрономів переглядати свої уявлення про поведінку нашої зорі. З 2008 року вчені фіксують стабільне та несподіване зростання активності Сонця, яке виходить за межі відомих 11-річних циклів.

Про це йдеться в дослідженні The Astrophysical Journal Letters.

Чому поведінка Сонця спантеличила астрономів

Після історичного мінімуму сонячної активності, зафіксованого у 2008 році, наукова спільнота очікувала, що Сонце увійде в тривалу фазу спокою. Однак, як показало нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, ці прогнози були хибними.

Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що з 2008 року ключові показники сонячної активності почали неухильно зростати. За словами провідного автора дослідження Джеймі Ясінскі, «Сонце ніби повільно прокидається», що стало справжнім сюрпризом для вчених.

Небезпечні наслідки для нашої планети

Посилення сонячної активності має прямі наслідки для Землі. Зростання швидкості, щільності та температури сонячного вітру призводить до стиснення магнітного поля нашої планети. Це робить Землю вразливішою до геомагнітних збурень, які можуть спричинити збої в роботі супутникових мереж, систем GPS та електромереж.

Поточний 25-й сонячний цикл, що розпочався у 2019 році, вже виявився значно потужнішим, ніж передбачали фахівці NASA. Коли і як завершиться цей незвичайний період, наразі невідомо. Це дослідження підкреслює, що для повного розуміння динаміки Сонця необхідно аналізувати значно ширший спектр його поведінки, а не лише кількість сонячних плям.

Нагадаємо, у вересні мешканці Нової Зеландії та кількох регіонів Тихого океану зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — часткове сонячне затемнення. Воно відбудеться 21 вересня за всесвітнім часом.

Найкращі умови для спостереження будуть на східному узбережжі Австралії, окремих островах Океанії та в частині Антарктиди. У Новій Зеландії затемнення припаде на ранок 22 вересня.

В Україні це явище видно не буде, однак астрономи вже оприлюднили його часову схему за київським часом: початок часткової фази — о 20:29, максимум — о 22:41, завершення — о 00:53 наступної доби.