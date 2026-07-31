Небезпечні перельоти та генетика: що насправді вбиває самок птахів

Самці птахів живуть довше за самок / © unsplash.com

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На відміну від людей та більшості ссавців, серед птахів саме самки мають нижчі шанси на довголіття. Проаналізувавши понад пів мільйона записів про 92 види пернатих за 27 років, дослідники виявили статистично значущу різницю в тривалості їхнього життя.

Про це пише наукове видання Earth.com.

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Статистика смертності серед пернатих

Кандидатка наук Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Джоанна Ву разом із трьома колегами використала дані масштабної програми моніторингу, яка діє в США та Канаді з кінця 1980-х років. Аналіз показав, що у 82 досліджуваних видах самки виживали значно рідше, а в середньому їхній показник виживання з року в рік становив лише 48% проти 54% у самців.

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Такий розрив означає, що самці після досягнення дорослого віку живуть приблизно на 18,5% довше. Ця невтішна тенденція виявилася абсолютно спільною для восьми з дев’яти родин птахів, про які було зібрано достатньо даних для детального порівняння.

«Найцікавіше для мене, що ця закономірність була незмінною для багатьох різних типів птахів, від мухоловок і кропив’янок до кардиналів і танагрів», — зазначила дослідниця Джоанна Ву.

Справжні причини короткого життя

Головним фактором високої смертності самок виявилася дистанція міграції, оскільки вони часто відлітають значно далі за самців свого виду, наражаючись на небезпеку хижаків, шторми та виснаження. Форма крил також має неабияке значення: види з більш круглими та менш загостреними крилами, які гірше пристосовані до тривалих польотів, демонстрували найширший розрив у виживаності між статями.

Водночас популярна гіпотеза про те, що пташок виснажує процес відкладання яєць, повністю провалилася під час перевірки. Види, які відкладають більші кладки або витрачають більше енергії на кожне яйце, не мали вищих показників смертності серед жіночих особин, що підтверджує і попереднє дослідження 194 видів пернатих.

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Генетична вразливість та винятки з правил

Ще однією ймовірною причиною науковці називають особливості статевих хромосом. У багатьох тварин стать, яка несе дві різні хромосоми, вмирає молодшою, оскільки пошкоджений ген на одній із них не має здорової резервної копії.

«У птахів, на відміну від ссавців, саме самки мають дві різні хромосоми, тоді як самці — дві однакові», — пояснила Джоанна Ву.

Ця біологічна особливість може стати додатковим доказом зв’язку статевих хромосом зі скороченою тривалістю життя, хоча команда ще не досліджувала це питання безпосередньо. Цікаво, що єдиним винятком із загальної сумної статистики стали дятли, у яких взагалі не виявили жодного розриву у виживанні між самцями та самками.

Тепер науковці прагнуть з’ясувати, чи пришвидшує така висока смертність самок загальне скорочення чисельності птахів у Північній Америці. На тлі глобальної зміни клімату та масової втрати природних середовищ існування цей фактор може стати вирішальним для виживання цілих видів у світі, який швидко змінюється через діяльність людини.

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Нагадаємо, дослідники розкрили незвичний секрет пінгвінів. Ці птахи можуть спати стоячи, лежачи та навіть на воді. Також пернаті використовують феномен мікросну, який допомагає їм відпочивати та залишатися пильними.

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