Небезпечний астероїд може зіткнутися з Землею: NASA залучає Вебб

Астероїд 2024 YR4 було виявлено 27 грудня 2024 року. Це найвищий показник серед відомих наразі об'єктів. Щоб отримати точніші дані, NASA залучить космічний телескоп "Вебб" для спостережень у березні.

Про це повідомило видання HITech.Expert.

"Невдовзі після відкриття ймовірність зіткнення астероїда з Землею була встановлена на рівні 1,3%. Однак додаткові спостереження підвищили ймовірність зіткнення астероїда з Землею до 2,3% станом на вчорашній день, а сьогодні вранці (12 лютого, - Ред.) вона дещо знизилася до 2,1%. Ці шанси є попередніми, і подальші спостереження за астероїдом вкрай необхідні", - йдеться в повідомленні.

Зараз наземні телескопи продовжують стежити за астероїдом, однак він поступово віддаляється, і його наступне зближення із Землею очікується у грудні 2028 року.

За попередніми оцінками, розмір астероїда становить від 40 до 90 метрів. У разі малоймовірного зіткнення вивільнена енергія може досягти 8 мегатонн у тротиловому еквіваленті – це у 500 разів потужніше за вибух в Хіросімі та зіставно із Тунгуським вибухом 1908 року.

"NASA вважає будь-який астероїд потенційно небезпечним, якщо його діаметр становить від 100 до 165 (від 30 до 50 метрів) і якщо його орбіта знаходиться на відстані 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів) від орбіти Землі. Астероїд 2024 YR4 очолив список ризику Sentry NASA, який включає всі відомі навколоземні астероїди, що мають ненульову ймовірність зіткнення з Землею в майбутньому. Наразі це єдиний відомий астероїд, що має 3 бали за Туринською шкалою небезпеки зіткнення), яку NASA визначає як "заслуговує на увагу астрономів", - йдеться в матеріалі.

В NASA зазначили, що нові спостереження можуть знизити оцінку ризику цього астероїда до 0, коли з’явиться більше інформації.

Нагадаємо, Китай і США посилюють спостереження за астероїдом 2024 YR4, який може зіткнутися із Землею 2032 року.

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