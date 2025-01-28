"Небезпечно близько" до кінця світу: стрілки Годинника Судного знову перевели

Час до умовної "півночі" цивілізації скоротився до 89 секунд.

Стрілки Годинника Судного дня наблизились ще на одну секунду до глобальної катастрофи, що може знищити людську цивілізацію. Тепер до умовної півночі залишилось лише 89 секунд.

Про це повідомив YouTube-канал журналу Bulletin of the Atomic Scientists.

"Це найменший час до опівночі, до якого наближався світ", – заявив голова ради науки та безпеки журналу, фізик та астроном, професор Деніел Хольц.

Рада з науки та безпеки наголосила, що переведення стрілок ще ближче до півночі є "суворим сигналом" людству.

"Оскільки світ вже небезпечно близький до прірви, будь-який рух навіть на секунду слід сприймати як ознаку крайньої небезпеки та недвозначне попередження про те, що кожна секунда зволікання у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи", – йдеться на сайті журналу.

Що таке "Годинник Судного дня"

Годинник Судного дня – це проєкт, заснований 1947 року американським науковим журналом Bulletin of the Atomic Scientists. Стрілки годинника символічно показують, скільки часузалишилось людству до глобальної катастрофи (час до опівночі).

Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії. Годинник розташовано в місті Чикаго у США. За весь час існування проєкту Годинник Судного дня переводився 26 разів.

Зараз стрілки годинника встановлено на 23:58:31, тобто за 89 секунд до опівночі, що свідчить про безпрецедентну небезпеку для всього світу.

23 січня 2020 року годинник перевели на 20 секунд вперед (час 23:58:20) через призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, збільшення протистояння між США та Іраном та через кліматичну небезпеку.

24 січня 2023 року годинник перевели ще на 10 секунд вперед (23:58:30) через війну в Україні, ядерні погрози Кремля, кліматичну кризу, технологічний розвиток та коронавірус.

23 січня 2024 року стрілки годинника залишили на показнику 2023 року. Основними загрозами для людства вчені вважають війни в Україні та на Близькому Сході, які призводять до збільшення виробництва зброї в усьому світі.

Нагадаємо, ЦРУ частково розсекретило книгу про сценарії кінця світу. Автор книги, ексвійськовий та уфолог, стверджує, що катастрофа неминуча. На його думку, кожні 6500 років на Землі трапляється катастрофа масштабів біблійного потопу.

Читайте також: