Небезпечний шкідник більше не боїться отрути: вчені попередили про загрозу

Томатна міль стала стійкою до більшості поширених інсектицидів — що з’ясували вчені / © pexels.com

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Південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta) виробила стійкість до більшості поширених інсектицидів. Шкідник швидко пристосовується до хімічних препаратів, через що боротьба з ним стає дедалі складнішою.

Про це повідомляє SuperAgronom.com з посиланням на міжнародні наукові дослідження.

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За даними наукових оглядів, які охоплюють дослідження до 2026 року, у світі зафіксували щонайменше 59 підтверджених випадків стійкості томатної молі до різних груп інсектицидів.

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Однією з причин такого швидкого пристосування є короткий життєвий цикл комахи. За рік вона здатна давати до 12 поколінь, а стійкість до нових препаратів у деяких популяціях може сформуватися менш ніж за два роки їхнього постійного застосування.

Особливе занепокоєння вчених викликає те, що міль перестає реагувати навіть на сучасні інсектициди групи діамідів, які раніше вважалися одними з найефективніших засобів боротьби зі шкідником.

Зокрема, у Південній Європі та Бразилії виявили популяції з високою стійкістю до хлорантраніліпролу та флубендіаміду. Дослідники пов’язують це з генетичними мутаціями, які знижують чутливість комах до дії препаратів.

Схожу ситуацію спостерігають і з біологічними інсектицидами, зокрема спіносадом та спінеторамом. Через зміни в рецепторах нервової системи міль також набула стійкості до цих засобів, причому така особливість може передаватися наступним поколінням.

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Водночас шкідник зберігає стійкість і до препаратів старого покоління, серед яких фосфорорганічні сполуки та піретроїди. Захищатися від отруйних речовин комасі допомагають не лише генетичні мутації, а й ферменти, здатні розщеплювати токсини в її організмі.

Наразі в багатьох аграрних регіонах ефективність проти томатної молі зберігають абамектин, емамектин бензоат та індоксакарб. Однак науковці вже повідомляють про перші випадки розвитку стійкості й до цих речовин.

Через це фахівці рекомендують аграріям не покладатися винятково на хімічні обробки. Натомість вони радять чергувати діючі речовини з урахуванням 30-денних періодів, використовувати феромонні пастки, хижих клопів-мірид та гриби, які уражають комах.

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