Небезпека серед гілок: яких несподіваних гостей може приховувати різдвяна ялинка

В наростах на дереві можуть міститися до 200 яєць богомолів.

З наближенням різдвяних свят люди прикрашають свої домівки живими ялинками, створюючи атмосферу свята. Однак дослідники застерігають: разом із деревом у ваш дім можуть потрапити небажані "гості".

Про це повідомило видання IFLScience.

"Як виявила одна родина, невеликі нарости, схожі на волоський горіх, іноді зустрічаються на різдвяних ялинках, не є частиною самого дерева, а є "оотеками", які потенційно містять сотні яєць богомола", - йдеться в повідомленні.

Андреа Ковард з Огайо, США розповіла, як їхня родина принесла з ферми зрубане дерево, не оглянувши його ретельно. Через два тижні з наросту, схожого на волоський горіх, вилупилися сотні богомолів. Комахи почали розповзатися по будинку.

Вчені наголошують: якщо ви помітили на ялинці такі нарости, варто обрізати їх і залишити надворі. У них можуть міститися до 200 яєць богомолів. Ці істоти не загрожують людям, але в будинку, без їжі, вони швидко гинуть.

Нагадаємо, вчені виявили умови для існування життя під поверхнею Марса.

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