Небезпека з космосу: чому вчені роками недооцінювали силу рідкісних сонячних бур

Сонячна буря

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Катастрофічні сонячні шторми трапляються рідко, але їхня руйнівна сила може виявитися значно більшою, ніж вважалося досі. Нове дослідження фізиків з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, опубліковане у престижному журналі Nature, свідчить: вчені та уряди роками недооцінювали найгірші сценарії космічної погоди через системні помилки у вимірюваннях.

Досі у науковому середовищі панувала теорія, що існує певна «верхня межа» енергії, яку сонячний шторм здатний передати в полярну іоносферу Землі. Проте свіжі дані шокують: схоже, такого ліміту взагалі не існує, пише видання Gizmodo.

У чому помилялися вчені?

Проблема криється не у несправності обладнання, а в базових припущеннях. Космічні апарати (як-от майбутній IMAP від NASA), що фіксують сонячну активність, зазвичай перебувають на великій відстані від нашої планети — у гравітаційній точці Лагранжа 1 (L1).

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Вони фіксують параметри сонячного вітру ще до того, як він стикається із захисним магнітним щитом Землі (магнітопаузою). Це схоже на спробу вгадати силу океанської хвилі на березі, вимірюючи її ще в момент зародження далеко в океані. Як наслідок, отримані дані спотворювали реальну картину ефектів, що виникають безпосередньо в атмосфері Землі.

«Ми зазвичай вважаємо, що істина десь поруч із вимірюваннями. Але теорія ймовірностей каже, що вона зміщена в один бік. Ось чому ризики космічної погоди виявилися недооціненими», — пояснив провідний автор дослідження, фізик NASA Нітін Сівадас.

Наслідки «тисячолітнього шторму»

Щоб виправити помилку, команда вчених проаналізувала понад мільйон вимірювань із супутників, розташованих ближче до Землі (THEMIS, MMS, DoubleStar). Висновок невтішний: немає жодних статистичних доказів існування межі для космічної радіації.

Сучасна історія вже знає випадки, коли Сонце випробовувало наші технології на міцність. Наприклад, під час «Хелловінських штормів» 2003 року сонячна радіація на 26 годин паралізувала навігаційну систему Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Тоді вперше в історії комерційні авіакомпанії отримали попередження про надмірні дози радіації на великій висоті.

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Співавторка дослідження Марія Валах з Ланкастерського університету додає, що магнітне поле Землі чудово захищає нас у повсякденному житті. Проте у випадку екстремального «тисячолітнього шторму» наслідки передбачити важко: від раптового падіння супутників з орбіт до повного зникнення зв’язку та сигналів GPS. Наразі людство може лише вдосконалювати моделі прогнозування та сподіватися, що такий шторм налетить не скоро.

Нагадаємо, колишня астронавтка NASA Ніколь Стотт, яка провела загалом 104 дні на Міжнародній космічній станції (МКС), підтвердила, що космос має свій виразний, хоча й неочевидний, запах. Вона пояснила, що відчути запах самого космосу неможливо, але його аромат можна вловити від скафандрів після повернення з відкритого космосу.

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