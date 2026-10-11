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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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887
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Небо засипле зірками, що падають: чи побачать українці унікальне явище

Метеорний потік активний щороку від приблизно 2 жовтня до 7 листопада, досягаючи свого піка 21-22 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У другій половині жовтня 2026 року відбудеться пік метеорного потоку Оріоніди

У другій половині жовтня 2026 року відбудеться пік метеорного потоку Оріоніди / © Associated Press

У ніч проти 22 жовтня 2026 року українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди.

Про це повідомляє Space.

За сприятливих погодних умов та ідеальної видимості на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину.

За даними NASA, частинки метеорного потоку рухаються зі швидкістю близько 66 км/с. За сприятливої погоди Оріоніди можуть спостерігати жителі Північної та Південної півкуль.

Назва потоку пов’язана із сузір’ям Оріона: із Землі здається, що метеори розлітаються саме звідти. Сузір’я розташоване на небесному екваторі й видиме в усьому світі.

Раніше українці спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад трьох планет. Сатурн, Марс і Меркурій вишикувалися в щільні формації на східній частині неба безпосередньо перед сходом Сонця.

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