Небо засипле зірками, що падають: чи побачать українці унікальне явище

У другій половині жовтня 2026 року відбудеться пік метеорного потоку Оріоніди / © Associated Press

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У ніч проти 22 жовтня 2026 року українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди.

Про це повідомляє Space.

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За сприятливих погодних умов та ідеальної видимості на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину.

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За даними NASA, частинки метеорного потоку рухаються зі швидкістю близько 66 км/с. За сприятливої погоди Оріоніди можуть спостерігати жителі Північної та Південної півкуль.

Назва потоку пов’язана із сузір’ям Оріона: із Землі здається, що метеори розлітаються саме звідти. Сузір’я розташоване на небесному екваторі й видиме в усьому світі.

Раніше українці спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад трьох планет. Сатурн, Марс і Меркурій вишикувалися в щільні формації на східній частині неба безпосередньо перед сходом Сонця.

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