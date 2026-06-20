Некрополь віком 5 млн років: на дні океану виявили моторошне кладовище китів

Вченим вдалося дослідити унікальний некрополь китів

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Науковці знайшли унікальні спільноти морських мешканців, які процвітають на стародавньому китовому кладовищі. Цей величезний некрополь розташований на глибині до семи кілометрів і охоплює найбільшу площу серед усіх відомих подібних місць.

Про цю моторошну, але надзвичайно важливу для науки знахідку пише AP News.

Дослідники вивчали ці рештки під час кількох глибоководних занурень у 2023 році. Вони виявили п’ять місць скупчення туш і скам’янілостей, серед яких були черепи дзьобових та вусатих китів. За оцінками експертів, вік найдавніших кісток — понад 5,3 мільйона років.

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Унікальна екосистема на морському дні

Величезні розміри кита та особливий хімічний склад його кісток є ключовими факторами для формування таких підводних районів. На цих рештках харчуються і живуть безліч істот, зокрема медузи, морські огірки, присадкуваті омари, офіури та трубчасті черви. Автори дослідження зазначають, що багато з них можуть виявитися абсолютно новими видами.

«Потенційна кількість зразків просто вражає», — наголосив палеонтолог Стівен Годфрі з морського музею Калверта.

Учені вважають, що збереженню кісток протягом мільйонів років сприяла ціла низка факторів. Вони достатньо щільні, щоб протистояти черв’якам, і розташовані дуже глибоко, що рятує їх від поховання під океанським пилом. Крім того, мінерали з морської води вкрили рештки легким шаром, запобігаючи швидкому руйнуванню.

Причини масової загибелі гігантів

За словами біологів, кити могли масово гинути в цьому місці через природні причини або сильне виснаження під час глибоководних занурень. Також специфічна V-подібна форма дна могла спрацювати як лійка, спрямовуючи туші до одного місця.

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«Вивчення китових кладовищ є важливим для розуміння того, як життя може адаптуватися до таких екстремальних умов не лише через нестачу світла та кисню, але й через неймовірно високий тиск», — пояснив палеонтолог Джованні Біануччі.

Нагадаємо, дно Тихого океану приховує скарб на 18 трильйонів доларів. Між Мексикою та Гаваями розташоване велике родовище поліметалевих конкрецій — гірських утворень, що містять метали, необхідні для виробництва акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін, сонячних панелей та електромереж.

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