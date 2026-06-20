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Некрополь віком 5 млн років: на дні океану виявили моторошне кладовище китів
У південно-східній частині Індійського океану дослідники виявили найстаріше та найглибше кладовище китів, яке несподівано стало прихистком для безлічі химерних морських істот.
Науковці знайшли унікальні спільноти морських мешканців, які процвітають на стародавньому китовому кладовищі. Цей величезний некрополь розташований на глибині до семи кілометрів і охоплює найбільшу площу серед усіх відомих подібних місць.
Про цю моторошну, але надзвичайно важливу для науки знахідку пише AP News.
Дослідники вивчали ці рештки під час кількох глибоководних занурень у 2023 році. Вони виявили п’ять місць скупчення туш і скам’янілостей, серед яких були черепи дзьобових та вусатих китів. За оцінками експертів, вік найдавніших кісток — понад 5,3 мільйона років.
Унікальна екосистема на морському дні
Величезні розміри кита та особливий хімічний склад його кісток є ключовими факторами для формування таких підводних районів. На цих рештках харчуються і живуть безліч істот, зокрема медузи, морські огірки, присадкуваті омари, офіури та трубчасті черви. Автори дослідження зазначають, що багато з них можуть виявитися абсолютно новими видами.
«Потенційна кількість зразків просто вражає», — наголосив палеонтолог Стівен Годфрі з морського музею Калверта.
Учені вважають, що збереженню кісток протягом мільйонів років сприяла ціла низка факторів. Вони достатньо щільні, щоб протистояти черв’якам, і розташовані дуже глибоко, що рятує їх від поховання під океанським пилом. Крім того, мінерали з морської води вкрили рештки легким шаром, запобігаючи швидкому руйнуванню.
Причини масової загибелі гігантів
За словами біологів, кити могли масово гинути в цьому місці через природні причини або сильне виснаження під час глибоководних занурень. Також специфічна V-подібна форма дна могла спрацювати як лійка, спрямовуючи туші до одного місця.
«Вивчення китових кладовищ є важливим для розуміння того, як життя може адаптуватися до таких екстремальних умов не лише через нестачу світла та кисню, але й через неймовірно високий тиск», — пояснив палеонтолог Джованні Біануччі.
Нагадаємо, дно Тихого океану приховує скарб на 18 трильйонів доларів. Між Мексикою та Гаваями розташоване велике родовище поліметалевих конкрецій — гірських утворень, що містять метали, необхідні для виробництва акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін, сонячних панелей та електромереж.