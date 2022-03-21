Немає мобільного зв’язку: як комунікувати між абонентами та викликати екстрені служби

Немає мобільного зв’язку: як комунікувати між абонентами та викликати екстрені служби

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами є декілька альтернативних варіантів, передає МОЗ та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).

Для виклику швидкої допомоги слід набирати номер 103.

Якщо є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

У разі необхідності з медиками можна зв’язатися за допомогою чатботу на сайті МОЗ.

Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

За відсутності зв’язку та доступу до інтернету рекомендовано за можливості переміститися до будівель, які обладнано телефонним та/або радіозв’язком. Наприклад, до адміністративних будівель: органів місцевого самоврядування, відділень пошти, пожежно-рятувальних частин, відділів поліції тощо.

На випадок, якщо в кризовій ситуації не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо домовитися про місце та час зустрічі.

Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце — визначте точку та час збору й домовтеся про час, скільки будете чекати.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони.

Нагадаємо, електронний медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для усіх українців за допомогою відеозв’язку на час війни.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медичного сервісу у Telegram.