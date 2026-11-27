Чи підвищують коти ризик шизофренії — що кажуть науковці

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Науковці виявили можливий зв’язок між утриманням котів у дитинстві та підвищеним ризиком розвитку шизофренії. Однією з причин такої закономірності може бути паразит Toxoplasma gondii, однак результати досліджень залишаються суперечливими.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Ще у 1990-х роках психіатр Е. Фуллер Торрі та вірусолог Роберт Йолкен помітили, що шизофренія частіше траплялася серед людей, які в дитинстві жили з котами.

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Торрі тривалий час припускав, що до розвитку шизофренії принаймні частково можуть бути причетні збудники інфекцій. Виявлена закономірність спонукала дослідника звернути увагу на паразита Toxoplasma gondii, носіями якого є представники родини котячих.

Як паразит може впливати на психічне здоров’я людини

Заразитися Toxoplasma gondii людина може через контакт із забрудненими фекаліями, ґрунтом, їжею чи водою, а також через вживання недостатньо термічно обробленого м’яса. У деяких випадках паразит здатний проникати до клітин головного мозку.

Більшість власників котів не хворіють на токсоплазмоз. Однак у деяких людей із цим захворюванням можуть виникати галюцинації та марення, які також характерні для шизофренії.

У науковій роботі, опублікованій 2024 року, Торрі згадував, що ще на початку XXI століття був переконаний у причетності цього паразита до розвитку окремих випадків психозу, зокрема шизофренії.

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Що показали дослідження

Протягом останніх двох десятиліть можливий зв’язок між утриманням котів і шизофренією вивчали щонайменше у 20 наукових роботах.

Зокрема, результати метааналізу 17 досліджень, опублікованого 2023 року, засвідчили, що серед людей, які контактували з котами, ризик шизофренії був приблизно вдвічі вищим.

Ще понад 100 наукових робіт присвятили вивченню поширеності антитіл до Toxoplasma gondii серед людей із психозом.

Наймасштабніше з таких досліджень охопило майже 82 тисячі донорів крові в Данії. Аналіз отриманих даних виявив значущий зв’язок між наявністю антитіл до паразита та діагнозом шизофренії.

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Торрі припускає, що проживання з котом у дитинстві може підвищувати ризик розвитку шизофренії в майбутньому. Однак ця гіпотеза досі не має наукового підтвердження. При цьому дослідник пов’язує можливий ризик саме із зараженням паразитом у дитинстві, а не в дорослому віці.

За словами психіатра, його припущення також не поширюється на котів, які від народження живуть виключно у приміщенні, оскільки вони навряд чи контактували з паразитом.

Чому науковці ставлять під сумнів зв’язок між котами та шизофренією

Попри результати попередніх досліджень, наявність статистичного зв’язку між утриманням котів і шизофренією не доводить, що одне спричиняє інше.

В огляді, опублікованому 2026 року в журналі Frontiers in Psychiatry, йдеться про те, що Toxoplasma gondii може незначно підвищувати ризик розвитку симптомів психотичного спектра. Однак значна частина досліджень можливих механізмів такого впливу залишається доклінічною.

Автори огляду також звернули увагу на ймовірність зворотного причинно-наслідкового зв’язку. Люди з ранніми або субклінічними проявами психозу, які переживають соціальну ізоляцію чи емоційний дистрес, можуть частіше шукати комфорту та спілкування з домашніми тваринами.

За такого сценарію саме схильність до психічних розладів може передувати рішенню завести кота, а не бути наслідком його утримання.

Крім того, 2026 року дослідники з Університетського коледжу Лондона оприлюднили результати аналізу даних 3542 учасників. Науковці не виявили зв’язку між утриманням котів у дитинстві та рівнем зараження Toxoplasma gondii.

Також не вдалося встановити суттєвої залежності між рівнем інфікування паразитом у дитинстві та психотичними переживаннями в подальшому житті.

На думку авторів роботи, розбіжності з результатами попередніх досліджень можуть свідчити про те, що зв’язок існує саме із шизофренією, але не із субклінічними проявами психотичних симптомів.

Критики зазнав і метааналіз 2023 року, який засвідчив приблизно дворазове підвищення ризику шизофренії. Зокрема, 2024 року інша група науковців звернула увагу на неврахування окремих досліджень, недостатню прозорість та сумнівні аналітичні рішення, які могли зробити отримані результати ненадійними.

Що ще належить з’ясувати вченим

На думку Торрі, підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між токсоплазмозом і шизофренією можна двома способами.

Перший передбачає виявлення паразита у тканинах мозку померлих людей у зв’язку із захворюванням. Другий полягає у пошуку препарату, який одночасно пригнічував би паразита та полегшував клінічні симптоми в інфікованих людей.

Однак отримати такі докази складно, зокрема через труднощі з виявленням Toxoplasma gondii у тканинах головного мозку.

Також дослідникам необхідно враховувати існування різних штамів паразита, які можуть неоднаково впливати на поведінку людини.

Значення може мати й час зараження. Зокрема, науковці припускають, що контакт зі збудником у дитинстві може бути пов’язаний із вищим ризиком розвитку шизофренії у майбутньому.

Ще одним чинником є індивідуальна схильність людини до інфекцій.

Чи варто власникам котів хвилюватися

Шизофренія вражає трохи більше ніж 1% дорослого населення США. Водночас існує багато можливих причин розвитку цього психічного розладу, окрім зараження Toxoplasma gondii.

Якщо передавання паразита від котів до людини справді пов’язане з розвитком захворювання, то ймовірним шляхом зараження є контакт із забрудненим наповнювачем котячого туалету, а не обійми з твариною.

Крім того, навіть контакт зі збудником не означає, що він обов’язково інфікує клітини головного мозку.

Наразі підстав остерігатися домашніх котів через побоювання щодо розвитку шизофренії немає. Науковцям ще належить з’ясувати, яким саме чином Toxoplasma gondii може впливати на здоров’я людського мозку.

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