Галактика / © Unsplash

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Дослідники виявили потрійну зіркову систему, яка перебуває близько за космічними мірками: лише за 28 світлових років від Землі. Відкриття було зроблено за допомогою телескопа Канада-Франція-Гаваї.

Про це пише Phys.

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Незвичайна потрійна зіркова система отримала назву Welopōʻai. Це найближча до нас відома потрійна система, що містить одразу два білі карлики, і жодної аналогічної структури в радіусі 100 світлових років не знайдено.

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Уже раніше було відомо, що в цій системі присутній ще один, значно віддаленіший білий карлик. Отже, Welopōʻai виявилася потрійною: червоний карлик і білий карлик обертаються дуже близько один до одного, а другий білий карлик рухається на великій відстані навколо цієї пари.

Спочатку виявлений білий карлик був звичайною зіркою, маса якої приблизно на 40% перевищувала масу Сонця. Ця зірка спочатку стала червоним гігантом, тобто значно зросла в розмірах, а потім стиснулася до білого карлика. Через те, що поруч із червоним гігантом на близькій відстані був червоний карлик, останній мав бути поглиненим більшою зіркою. Але цього не сталося.

Тому астрономи кажуть, що така зіркова система не повинна існувати. Поки що немає пояснення тому, як вона виникла, чому вижив червоний карлик, і чому всі три зірки перебувають на стабільних орбітах.

Нагадаємо, у Всесвіті існує таємнича форма енергії, відома як темна енергія. У найбільших масштабах галактики утворюють надскупчення розміром у сотні мільйонів і мільярди світлових років.

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