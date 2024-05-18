Нещодавні вибухи на Сонці: Індійське космічне агентство зібрало важливі дані

В останні майже 2 тижні на Сонці спостерігається активність неймовірної сили. Майже щодня з'являються спалахи класу Х, які є найпотужнішими викидами енергії випромінювання на нашій зірці.

Про це пише Space.

Прилади наземної Індійської мережі моніторингу впливу космічної погоди 11 травня зафіксували 100% збільшення загального вмісту електронів порівняно з попереднім днем. Тим часом у космосі ISRO спостерігала за сонячною активністю за допомогою сонячної обсерваторії Aditya-L1, що розташована в точці Лагранжа L1, а також апарата "Чандраян-2", який обертається навколо Місяця.

Aditya-L1 — це перший індійський апарат, створений для спостереження за Сонцем, і він прибув до місця свого призначення тільки в січні цього року. Прилади апарату, спектрометр іонів сонячного вітру, а також тепловий і енергетичний спектрометр частинок, спостерігали високошвидкісний сонячний вітер, високотемпературну плазму сонячного вітру і потік енергійних іонів під час сильної активності на Сонці.

Раніше вчені повідомили, що потужна магнітна буря, яка обрушилася на Землю минулого тижня, може запустити хвилю ураганів.

Нагадаємо, Землю накрила найбільша за 20 років геомагнітна буря. У ніч проти 11 травня її K-індекс був максимальної позначки — 9. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних магнітних бур, в Україні помітили полярне сяйво.

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