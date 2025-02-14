Несподівана археологічна знахідка: що приховував підвал офісної будівлі у Лондоні

Під час реконструкції бізнес-центру будівельники випадково розкопали у підвалі руїни римської базиліки, збудованої близько 2000 років тому.

Під час будівельних робіт у центрі британської столиці було виявлено руїни стародавньої базиліки, яка, ймовірно, була серцем Лондона в епоху римських завоювань.

Про це пише CNN із посиланням на спільну заяву забудовника Hertshten Properties та Музею археології Лондона, опубліковану в четвер, 13 лютого.

За даними археологів, у базиліці, побудованій близько 2000 років тому, розміщувався трибунал, де світові судді, чиновники та політики обговорювали важливі рішення. Базиліка, яку називали "серцем, що б'ється" Лондініума, була частиною більшого форуму – політичного, торгівельного та громадського центру міста.

"Це одне з найбільших відкриттів, зроблених у Сіті за останні роки. Рівень збереження базиліки набагато перевершив наші очікування. Це, можливо, найважливіша частина будівлі, і поки ми лише поверхово розкрили потенціал цього місця", — заявила директор з розвитку лондонського музею археології Софі Джексон.

Базиліку було виявлено під час робіт з реконструкції у підвалі офісної будівлі у фінансовому районі Лондонського Сіті. На місці розкопок археологи виявили "масивний фундамент та стіни з каменю, тростини та римської плитки". У деяких місцях розмір суцільної кладки, що збереглася, досягає ширини понад 10 метрів, довжини до одного метра і глибини 4 метрів.

За попередніми оцінками, форум було збудовано у 70–80-х роках нашої ери на природному піднесенні. Усі його будівлі займали площу приблизно рівну сучасному футбольному полю.

"Це був явний символ римської влади та могутності", — зазначили археологи.

Раніше вчені точно знали, де знаходилася базиліка, але навіть не могли припустити, що виявлять такі великі фрагменти її стін у "винятковому ступені збереження".

Тепер забудовники спільно з вченими хочуть оновити проєкт реконструкції, щоб зробити це місце музейним об'єктом світового рівня, доступним для широкої публіки.

Нагадаємо, археологи знайшли поселення, якому 11 тисяч років. Його вважають одним із найдавніших місць проживання людей у Північній Америці, що змінює розуміння історії ранніх цивілізацій місцевих корінних народів.

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