Несподівана доісторична знахідка: на британському пляжі знайдені загадкові сліди

Скелі, на яких розташований Бексгілл, сформувалися приблизно 140 мільйонів років тому, тому час від часу там знаходять скам'янілі артефакти доісторичної епохи

На піщаному пляжі у Великій Британії молода сім'я знайшла сліди динозаврів. Вісім слідів з'явилися на узбережжі Сассекса після того, як припливи та сильний дощ оголили скелі, приховані під піском.

Про це пише видання The Argus.

Відкриття зробили Вікі Баллінджер та її дві доньки, Лайла та Іммі, під час прогулянки пляжем Бексгілл.

"Насправді дуже красиво бачити ці дивовижні сліди динозаврів, які ми з дітьми знайшли під час прогулянки. Діти були в захваті, що вони змогли побачити слід динозавра і ходити там, де ходила доісторична істота. Можливо, це був ігуанодон", – розповіла 39-річна Вікі.

Скелі, на яких розташований Бексгілл, сформувалися приблизно 140 мільйонів років тому і містять останки динозаврів, які колись блукали цими місцями.

Протягом багатьох років були знайдені скам'янілості кількох видів динозаврів, включаючи ігуанодона, мегалозавра, баріонікса, полаканта та зуб тварини типу велоцираптора, багато з яких виставлені в музеї Бексгілла.

Чотири інші відбитки ігуанодонів, які, як вважають, датуються 130 мільйонами років, також були знайдені в цьому районі в січні.

У заяві на вебсайті музею Бексгілла йдеться, що скам'янілості, знайдені у цьому регіоні, у більшості своїй ідентифіковані як останки ігуанодона.

"Бексгілл відомий викопними слідами динозаврів, які іноді можна побачити на пляжі, більшість із яких приписують слідам ігуанодонів. Також були знайдені останки броньованого рослиноїдного динозавра гілеозавра, м’ясоїдного мегалозавра та баріонікса, а також фрагменти інших малих динозаврів", – пише сайт музею.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили рештки доісторичного підводного монстра. В англійському графстві Дорсет зі скель так званого Юрського узбережжя витягли гігантський череп, подібного якому немає ніде у світі. Знайдена скам'янілість завдовшки два метри і ймовірно належала пліозавру.

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