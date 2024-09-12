Несподівана знахідка може переписати підручники з історії: у Польщі знайшли давній шолом кельтів

Археологи вважають, що стародавній шолом свідчить, що кельти оселилися в цьому регіоні, щоб забезпечити регулярне постачання дорогоцінного бурштину до Середземномор'я.

У Польщі група археологів з Археологічного музею та Варшавського університету виявила рідкісну знахідку — бронзовий шолом віком 2300 років та інші артефакти, які вперше підтверджують, що на півночі країни мешкали кельтські народи. Шолом виявили у серпні на археологічному об'єкті "Лиса Гора" неподалік від міста Хожеле, приблизно за 105 кілометрів на північ від Варшави.

Про це пише Live Science.

Хоча відомо, що кельти колонізували південну Польщу близько 400 р. до н. е., це перше матеріальне свідчення їхнього перебування на півночі. На думку керівника розкопок Бартломея Качинського з Національного археологічного музею Польщі у Варшаві, швидше за все, вони оселилися там, щоб купувати дорогоцінний бурштин.

"Цей шолом, поряд з іншими знахідками, є свідченням присутності кельтів у цьому регіоні", — розповів Качинський, зазначивши, що це саме північно-східне місце в Європі, де було знайдено артефакти, що підтверджують присутність кельтів.

Знахідки Лисої гори

Шолом, виготовлений з тонкої листової бронзи, спочатку був обшитий шкірою або тканиною. Він виконаний у кельтському стилі "берру" — з конічним верхом і характерним розширеним заднім краєм, який забезпечував захист потилиці. Подібні шоломи добре відомі за знахідками у кількох похованнях кельтської знаті набагато південніше Польщі.

"Ймовірно, він не лише підкреслював статус свого власника, а й виконував практичну військову функцію", – сказав Качинський.

Качинський пояснив, що пагорб, званий "Лисою Горою", насправді є стародавньою піщаною дюною. Стародавні артефакти знаходили там із XIX століття, а саме місце згадується у місцевих легендах про заховані скарби.

Окрім шолома, археологи виявили на місці розкопок понад 300 давніх артефактів за останні кілька місяців. Серед них чотири залізні сокири та залізний меч, що є незвичайним для цього регіону і свідчить, що кельти принесли в цей регіон технологію виплавки заліза.

Археологи також виявили прикраси та брошки у кельтському стилі, а також кілька залізних інструментів, які використовувалися у Південній Європі, але на той час у Польщі були невідомі, зокрема долото, косу та ножиці.

За словами Качинського, до цього на півночі Польщі знаходили поодинокі кельтські артефакти. Вважалося, що кельти з півдня лише зрідка контактували з людьми на півночі.

Однак останні знахідки кажуть, що "ці контакти були не епізодичними, а дуже інтенсивними та важливими для кельтської спільноти".

"Бурштиновий шлях"

Археологи тепер вважають, що на Лисій Горі був кельтський торговий пункт у четвертому столітті до нашої ери, який забезпечував регулярне постачання бурштину з узбережжя Балтійського моря на південь. За словами Качинського, на той час бурштин високо цінувався у Середземномор'ї.

На місці розкопок на Лисій Горі також було виявлено бурштинові прикраси та напівфабрикати з бурштину. Це підтверджує припущення археологів, що Лиса Гора була важливим торговим пунктом на "бурштиновому шляху".

Нагадаємо, під час недавніх розкопок у Болгарії археологи виявили стародавні золоті монети в несподіваному місці. Також були знайдені сокири, серпи, керамічний посуд та бронзові персні.

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