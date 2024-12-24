Несподівана знахідка: на місці будівництва контейнера виявлено черевик, якому 500 років

Під час будівництва підземного контейнера для сміття в Алкмаарі, що розташований за 30 км на північний захід від Амстердама, було знайдено дерев'яний черевик віком 500 років.

Про це пише Reuters.

У місті Алкмаар, Нідерланди, під час будівництва підземного контейнера для сміття було виявлено дерев'яний черевик, якому близько 500 років. Ця знахідка є надзвичайно рідкісною, оскільки дерев'яні черевики зазвичай асоціюються з сільським населенням, а не з міським середовищем. Археологи вважають, що черевик був виготовлений наприкінці XV або на початку XVI століття. Це перший відомий випадок виявлення черевика з берези в Нідерландах, і він є одним з лише 44 дерев'яних черевиків, знайдених під час археологічних розкопок у Нідерландах та Бельгії.

Знахідка була зроблена у вигрібній ямі, яка використовувалася як туалет і для утилізації відходів приблизно від 1450-го до 1558 року. Розмір черевика — європейський 36 (британський 3,5). Це свідчить про те, що дерев'яні черевики використовувалися не лише фермерами, але й міським населенням у повсякденному житті.

Ця знахідка надає унікальну можливість дослідити побут і культуру середньовічних нідерландців, а також підтверджує високий рівень майстерності ремісників того часу. Вивчення таких артефактів допомагає краще зрозуміти матеріальну культуру та соціальну структуру середньовічного суспільства.

Нагадаємо, що в Ізраїлі була знайдена 2000-річна шкатулка для кісток, на якій викарбувано надпис давньоарамейською мовою: "Яків, син Йосифа, брат Ісуса". Ці ім’я збігаються з іменами батька та брата Ісуса з Назарету.

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