Несподівана знахідка: в італійському монастирі виявили 700-річну ісламську фреску

Історики припускають, що цей намет міг бути подарований монастирю Папою Інокентієм IV, який був відомий своєю активною роллю в антимусульманських кампаніях і мав доступ до дорогоцінних тканин.

В італійському монастирі Сан-Антоніо-ін-Полезині у Феррарі дослідники виявили унікальну 700-річну фреску, яка зображує ісламський намет. Його могли використовувати християни як вівтарну завісу, а сам намет, ймовірно, потрапив до Європи як військовий трофей або дипломатичний подарунок від впливових осіб.

Про це пише Daily Mail.

Релігійний символ або воєнний трофей?

Фреска, створена в XIII–XIV століттях, зображує розкішний ісламський намет у синьо-золотих кольорах, прикрашений коштовним камінням і декоративним шрифтом, що нагадує слово "Аллах". Така символіка могла бути не випадковою — ісламські намети часто ставали бажаними трофеями для християн під час військових кампаній, зокрема під час Реконкісти в Іспанії.

Історики припускають, що цей намет міг бути подарований монастирю Папою Інокентієм IV, який був відомий своєю активною роллю в антимусульманських кампаніях і мав доступ до дорогоцінних тканин.

"Намети, особливо королівські ісламські намети, були одними з найцінніших дипломатичних дарів, найбажанішими трофеями на полях битв і ключовими символами королівської влади", – пояснює керівниця дослідження доктор Федеріка Джиганте з Кембриджського університету.

Як ісламські тканини ставали частиною християнських церков

Це не перший випадок, коли предмети ісламського походження інтегрувалися в християнську традицію. У середньовіччі коштовні ісламські шовки широко використовувалися в ритуалах – ними накривали вівтарі, ховали святих та королів, а також використовували у священичому вбранні. Наприклад, ризу святого Томаса Бекета виготовили з ісламського текстилю, захопленого в походах.

"Ми не можемо бути впевнені, але цілком можливо, що цей намет передала впливова особа, можливо, Папа Інокентій IV", – зазначає доктор Джиганте.

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Також ісламські трофеї використовували для нагадування про перемогу християн над мусульманами: вівтарні завіси, відомі як "тетравела", могли складатися саме з подібних трофейних тканин.

Якщо сам намет використовувався тільки в особливих випадках, наприклад, під час Великого посту, то фреска, що зображує його, могла бути написана для того, щоб нагадувати людям про його пишноту в інші часи.

Доктор Джиганте сказав: "Багато людей не усвідомлюють, наскільки надзвичайно розвиненою і шанованою була ісламська культура в середньовічному періоді".