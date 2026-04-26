Несподіване відкриття про неандертальців: науковці дослідили зуби, знайдені у Польщі

Неандертальці можуть мати спільне походження / © Associated Press

Аналіз ДНК зубів неандертальців виявив набагато тісніший зв’язок, ніж вважалося донині. Науковці дослідили вісім маленьких зубів, що були заховані у печері в Польщі. Це відкрило новий погляд на життя та міграції неандертальців.

Про останнє дослідження пишуть Earth.com.

Нові ДНК неандертальців переглядає карту давніх міграцій

Генетичні докази пов’язують неандертальців з популяціями, що мешкають далеко за межами Польщі. Це може свідчити про те, що ранні люди були частиною ширшої мережі, а не жили у межах свого ареалу.

Вчені переосмислюватимуть Центральну Європу як активне перехрестя, а не забутий проміжок в історії неандертальців. Вони рухалися з урахуванням умов виживання, адаптації та мінливого клімату.

Зуби неандертальців були знайдені у печері Стайня на півдні Польщі. Там збереглися останки невеликої групи неандертальців. Науковець з Болонського університету Андреа Пічін припустив, що в печері жило щонайменше сім осіб.

Знайдені зуби належали не одному неандертальцю, а невеликій спільноті з того ж періоду. Так, печері вдалося зберегти унікальну та цілісну генетичну картину.

Спадковість за материнською лінією дала можливість команді науковців порівняти неандертальців без збору значно більшої кількості ДНК цього виду.

Мітохондріальна ДНК, яка є невеликим генетичним записом, який передається переважно за материнською лінією, виявила збіг материнських ліній у трьох зразках.

«У Стайні, навпаки, вдалося реконструювати невелику групу особин. Це вперше забезпечило цілісну генетичну картину неандертальців у цій частині Європи», — пояснює Андреа Пічін.

Спершу знахідки у печері Стайня вважали впорядкованими, доки три зуби з верхнього шарів скам’янілостей не поставили під сумнів ідею. Спільна материнська ДНК показала, що ці шари змістилися після поховання, найімовірніше, через морози та порушення всередині печери.

Тепер археологи не вважають печеру простою послідовністю старіших і молодших шарів скам’янілостей.

Неандертальці мали широке спільне походження. По всій Європі генетична лінія Стайні збігається з генами неандертальців за межами Польщі, включно з популяціями у Франції, Іспанії, Португалії та гірському регіоні між Чорним та Каспійським морями.

Ця закономірність припускає, що споріднені материнські лінії неандертальців колись сягали всієї західної Євразії. Попередні дослідження одного моляра з печери Стайня натякали на це. Однак тепер науковці переконані, що це не збіг.

Збіг ДНК не може підтвердити точне генеалогічне дерево, але він вказує на спільні материнські зв’язки між родинними індивідами. Стільки деталей трапляється рідко, адже зазвичай залишки неандертальців знаходять у вигляді окремих кісток з різних місць, а не згрупованих останків однієї родини.

У печері Стайня, найімовірніше, знайшли останки неандертальців, що входили до мікок’єнської традиції раннього середнього палеоліту, яка використовувала кам’яні ножі.

Порівняльні аналізи ДНК неандертальців свідчать, що деякі лінії неандертальців могли проіснувати значно довше, ніж вважають науковці зараз. Висновки з Польщі свідчать, що дослідникам варто обережніше ставитися до пізніх дат, коли різноманіття доказів не збігається.

Наразі точні дати проживання неандертальців на Землі невідомі. Жоден метод дослідження зараз не може охопити складну історію популяцій неандертальців.

Дослідження життя неандертальців на території сучасної Польщі показують, що Центрально-Східна Європа могла бути коридором, що з’єднує регіони по всій Євразії, а не прогалиною на карті популяцій неандертальців.

Зуби з печери Стайня перетворили це місце на чіткий доказ материнського зв’язку, переміщення неандертальців на великі відстані та точніше датування.

Ці три ключові висновки допомагають зробити припущення, що цей коридор на території Польщі міг підтримувати спільні лінії неандертальців на великих територіях. Це припущення вдасться підтвердити, якщо будуть знайдені та досліджені ДНК неандертальців з сусідніх регіонів.

