Несподіване зіткнення астероїда з Землею: яку він ніс небезпеку

Астероїд увійшов в атмосферу за кілька годин після виявлення

У жовтні 2024 року астероїд 2024 UQ увійшов в атмосферу Землі всього через кілька годин після того, як його виявили вчені.

Про це повідомило видання Space.com.

Маленький космічний об'єкт, діаметром від 1 до 2 метрів, був зафіксований 22 жовтня за допомогою гавайської системи телескопів ATLAS. Однак через короткий проміжок часу між виявленням та його падінням на Землю, моніторингові системи не встигли своєчасно попередити про загрозу.

Через дві години після виявлення астероїд згорів при вході в атмосферу над Тихим океаном, поблизу Каліфорнії. Спалахи від згоряння астероїда були зафіксовані метеорологічними супутниками США та проєктами NASA, що дозволило вченим підтвердити зіткнення і прорахувати траєкторію об'єкта.

"Програма ATLAS отримала зображення, які включали виявлення невеликого об'єкта на курсі зіткнення з високою ймовірністю. Однак через розташування об'єкта біля краю двох суміжних полів його розпізнали як рухомий об'єкт лише через кілька годин", - йдеться в інформаційному бюлетені Європейського космічного агентства.

Це вже третій "неминучий удар" за 2024 рік. Раніше схожі випадки сталися у січні та вересні. Оскільки астероїд був невеликих розмірів, він не становив загрози для планети — повністю згорів у атмосфері.

Нагадаємо, астрономи знайшли в далекому космосі "ненажерливу" чорну діру.

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