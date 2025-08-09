Несподівані наслідки глобального потепління: як танення льоду Гренландії впливає на океанське життя

Талі води з льодовиків Гренландії живлять океанських мешканців / © Associated Press

Щорічно крижаний щит Гренландії втрачає близько 270 мільярдів тонн льоду. Вчені занепокоєні, оскільки це призводить до підвищення рівня світового океану. Однак нещодавнє дослідження NASA виявило несподіваний наслідок цього процесу: танення льоду сприяє вибуховому зростанню морського життя.

Як танення льоду впливає на мешканців океану

Для вивчення важкодоступних вод Гренландії, вчені з Лабораторії реактивного руху NASA та Массачусетського технологічного інституту створили унікальну комп’ютерну модель ECCO-Darwin. Вона симулює взаємозв’язок між фізикою океану та морським життям, що дозволило зрозуміти, як танення льодовиків впливає на екосистему.

Згідно з дослідженням, прісна вода від льодовиків, що тануть, діє як «ліфт»: вона піднімає з глибин океану на поверхню життєво важливі поживні речовини, такі як залізо та нітрати. Цей процес живить крихітні організми, що схожі на рослини, — фітопланктон.

Пряме спостереження за цим процесом у віддалених крижаних водах Гренландії є неймовірно складним.

«Ми зіткнулися з цією класичною проблемою — спробою зрозуміти систему, яка настільки віддалена і похована під льодом. Тож нам знадобилася найкраща комп’ютерна модель», — сказав Дастін Керролл, океанограф з Університету штату Сан-Хосе, який працює з NASA.

За допомогою суперкомп’ютерів NASA було розраховано, що поживні речовини, які переносяться талими водами, можуть збільшити літній ріст фітопланктону в районі дослідження на 15-40%. Це також пояснює, чому супутникові дані за 1998-2018 роки показали збільшення зростання фітопланктону в арктичних водах на 57%.

Чому це важливо для планети

Фітопланктон, попри свій мікроскопічний розмір, має колосальне значення для планети та харчових ланцюгів океану. Ці організми поглинають вуглекислий газ, а також є їжею для криля та інших дрібних тварин, які, своєю чергою, служать їжею для більших морських мешканців, таких як риба та кити.

Наразі вчені не можуть із впевненістю сказати, чи матиме цей сплеск росту фітопланктону довгостроковий позитивний ефект на морське життя та рибальство. Вони наголошують, що оскільки танення льоду Гренландії, за прогнозами, прискорюватиметься й надалі, його вплив на всю екосистему — від рівня моря до солоності прибережних вод — ще потрібно вивчати.

Команда вчених планує розширити свої симуляції, щоб зрозуміти вплив цих процесів вздовж усього узбережжя Гренландії та за його межами.

Нагадаємо, вчені розкрили ще одну загадку Антарктики. Дивне бірюзове світіння Південного океану космічні супутники фіксували роками, але тільки зараз вдалося виявити маленьких «винуватців» цього таємничого явища.