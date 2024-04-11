Несподівано: вчені назвали тварину, яка була найкращим другом людини до появи собак

Її кістки були знайдені похованими поряд з людськими тілами.
Собаки – найкращі друзі людини в наш час, але, як свідчать нові дослідження, колись люди тримали несподіваних домашніх улюбленців.
Про це пише Sky News.
У тому, що було названо "рідкісною і незвичайною знахідкою", вчені виявили кістки вимерлої лисиці і знайшли докази того, що тварина мала "міцний зв'язок" з людиною.
Аналіз 1500-річних скелетних решток з поховання в аргентинській Патагонії свідчить про те, що Dusicyon avus, або фолклендський вовк, був "цінним супутником груп мисливців-збирачів".
Кістки належать одній тварині, в той час як людські останки, поховані разом з нею, належать 21 особі.
Відсутність слідів порізів на кістках свідчить про те, що тварина була домашнім улюбленцем, а не видом, на якого полювали заради їжі, кажуть вчені.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Royal Society Open Science.
Авторка дослідження, докторка Офелі Лебрассер з Оксфордського університету, додала: "Її раціон більше нагадував раціон людей, похованих на цьому місці, ніж раціон диких псових, зокрема типового Dusicyon avus. Така схожість раціонів дозволяє припустити, що її годували або мисливці-збирачі, або вона харчувалася кухонними відходами. Той факт, що лисиця була похована поряд з людьми, свідчить про те, що ця тварина "мала особисте значення".
Лисиця була розміром з німецьку вівчарку, важила від 10 до 15 кг і жила на відкритих трав'янистих ділянках на більшій частині Південної Америки.
За даними, Dusicyon avus вимер близько 500 років тому, але причини його зникнення невідомі, зазначає команда дослідників.
Поява собак у Патагонії, десь між 700 і 900 роками тому, може бути одним із факторів, що спричинили зникнення.
Чи були б лисиці хорошими домашніми тваринами, також поки що незрозуміло.
Лебрассер сказала: "Деякі особини, можливо, менше боялися людей, що могло сприяти розвитку більш тісного зв'язку, але наразі ми не можемо цього підтвердити".
Нагадаємо, науковці дослідили зуби бронзового віку і виявили причину поширеності карієсу у наш час.
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