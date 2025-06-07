Несподіваний ефект ураганів: вчені виявили, як шторми живлять морське життя

Потужні урагани перемішують океан, щоб підняти на поверхню поживні речовини

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Дослідники виявили дивовижну позитивну сторону ураганів після того, як шторм 4-ї категорії перервав їхню експедицію біля узбережжя Мексики. Команда змогла взяти проби океану відразу після проходження шторму. Вони виявили, що шторми перемішують океан настільки потужно і глибоко — до тисяч метрів — що на поверхню підіймається багата поживними речовинами холодна вода.

Про це повідомляє Phys.org

Урагани «пробуджують» океан

Великі ділянки цвітіння фітопланктону в океані, які навіть видно з космосу, стають справжнім бенкетом для бактерій, зоопланктону, дрібної риби та фільтраторів, таких як молюски та вусаті кити.

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«Коли ми прибули туди, можна було буквально побачити та відчути різницю в океані. Він був зеленим від усього продукованого хлорофілу. Там були абсолютно інші організми, і вони просто шаленіли після шторму», — розповів професор Майкл Біман.

Зворотний бік медалі: зони з низьким вмістом кисню

Проте, таке інтенсивне перемішування також підіймає з глибин зони з низьким вмістом кисню (OMZs), розташовуючи їх значно ближче до поверхні, ніж зазвичай. Це загрожує організмам, яким для виживання потрібна вища концентрація кисню.

Біман, морський біолог, вивчає мікробну екологію та біогеохімію, зокрема океанічні кисневі мінімальні зони — великі та глобально значущі ділянки з низьким або нульовим вмістом кисню. Вони є природними явищами, на відміну від «мертвих зон», спричинених забрудненням. OMZs зазвичай знаходяться на середніх глибинах і суттєво впливають на морські екосистеми, оскільки є несприятливими для багатьох організмів. Варто зазначити, що потепління океанів сприяє розширенню цих зон.

Випадкове відкриття під час урагану «Бад»

У 2018 році Біман зі своєю командою вирушили в експедицію з Масатлана (Мексика) до Сан-Дієго, щоб вивчити OMZs. Вони знали про можливу турбулентну погоду й уважно стежили, як другий названий шторм року, ураган «Бад», наближався до їхнього запланованого регіону досліджень.

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«Ми були дуже обережні, і у нас були плани А, В, С і D. Прогнозування було надзвичайно точним, і ми знали, що шторм швидко посилився», — сказав він.

Замість того, щоб прямувати до берега, корабель вчених маневрував між дослідницькими ділянками та за островами. Дослідники чекали, поки шторм мине.

«Тут була певна майстерність, але, безумовно, і трохи удачі, і ми додали місце для відбору проб прямо там, де шторм був на піку своєї потужності, буквально за кілька кілометрів від колишнього епіцентру», — зазначив Біман.

Ці проби рідко, якщо взагалі коли-небудь, беруться відразу після такого інтенсивного перемішування води ураганом. Дані показали, що ураган різко змінив концентрацію кисню.

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«Я ніколи не бачив таких вимірювань у цих районах океану, ніколи», — наголосив Біман.

Нові горизонти для досліджень

Після поїздки дослідники вивчали різні аспекти отриманих результатів. Біман співпрацював з професором геофізики Ліхіні Алувіхаре та двома її студентами.

«Марго помітила підповерхневі зміни від урагану, коли готувала свої розділи дисертації, особливо те, що киснева мінімальна зона швидко піднялася на мілководдя. Ірина досліджувала свої унікальні дані про органічні речовини, щоб знайти зміни, викликані ураганом, які виявилися дуже чіткими та драматичними», — сказав він.

У зразках також були ДНК та РНК, що дозволило дослідникам виявити організми, які реагували на цвітіння фітопланктону. Біман зазначив, що вони бачили багато черепах, що було незвично, оскільки вони були далеко від берега.

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«Ми робили це в той час року, коли в цих районах океану не відбувається нічого особливого з біологічного погляду. Тому ці спричинені ураганами цвітіння — це свого роду оазиси для океанських організмів. Ми виявили цвітіння бактерій, але я не здивувався б, якби більші організми використовували урагани. Вони можуть відчувати наближення штормів, а потім мігрувати в райони, над якими щойно пройшов шторм», — зазначив професор.

Зразки та дані настільки унікальні, що Біман планує продовжувати працювати з ними та сподівається співпрацювати з іншими вченими, які цікавляться впливом ураганів та їх прогнозуванням.

«Ми лише дряпаємо поверхню того, що роблять ці шторми, і це було кілька важких днів у морі. Я сподіваюся, що ми продовжимо дізнаватися якомога більше про те, що насправді відбувається під час і після ураганів», — підсумував Майкл Біман.

Нагадаємо, науковці виявили тривожні зміни в океанах світу. Вчені зафіксували потемніння понад 20% світового океану. Це зменшує зону, де можливе життя, що може вплинути на цілі екосистеми.

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