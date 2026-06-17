Вчені назвали дату кінця людства з 95% ймовірністю: скільки часу ще залишилося

Кінець світу / © Pixabay

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Математики спробували оцінити, скільки часу ще може проіснувати людство, використавши так званий «аргумент судного дня» — статистичну модель, яка вже багато років викликає суперечки серед науковців.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Розрахунок починається з оцінки, що за всю історію людства на Землі жили близько 117 мільярдів людей. Дослідники припускають, що сучасні люди займають випадкове місце в історії людства, а не живуть на його надзвичайно ранньому етапі.

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Відповідно до цієї моделі, існує 95-відсоткова ймовірність того, що 117 мільярдів людей, які вже жили, становлять щонайменше 5% усіх людей, які коли-небудь існуватимуть. На цій основі математики підрахували, що загальна чисельність людства може становити близько 2,34 трильйона осіб.

З урахуванням сучасних показників народжуваності людство досягне цього показника приблизно через 17 100 років. Прихильники теорії вважають це статистичною верхньою межею майбутнього людства та стверджують, що існує 95-відсоткова ймовірність зникнення людського виду впродовж цього періоду, незалежно від причини.

Водночас багато вчених ставляться до такого підходу скептично. Критики наголошують, що модель спирається на надто спрощені припущення та не враховує розвиток технологій, можливу колонізацію інших планет чи інші фактори, які здатні кардинально змінити майбутнє цивілізації.

Зазначається, що «аргумент судного дня» базується на принципі Коперника — ідеї про те, що люди не займають особливого чи привілейованого становища у Всесвіті.

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Раніше дослідники з Міланського університету в роботі, опублікованій у травні, змоделювали сценарій різкого скорочення населення світу. За умови, що стійка місткість Землі раптово зменшиться приблизно до двох мільярдів людей через масштабні екологічні кризи, модель показала можливе скорочення населення планети вдвічі до 2064 року. Автори наголосили, що це не прогноз, а ілюстративний математичний сценарій.

Нагадаємо, раніше нові наукові дані поставили під сумнів поширену думку, що спосіб життя є головним чинником довголіття.

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