Нестримна енергія, витончений стиль: ноутбуки ASUS з OLED-дисплеями, на які варто звернути увагу на “чорну п’ятницю”

Ноутбук став для нас неодмінною частиною успіху у навчанні, роботі або творчості. Тому до його вибору слід підходити з великою відповідальністю.

Ноутбуки ASUS – потужні та портативні пристрої, оснащені неймовірними OLED-дисплеями, які відтворюють надзвичайно контрастне й барвисте зображення. І ви можете придбати їх із вигодою, адже на них діють знижки до “Чорної п’ятниці”!

ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

Якщо ви ведете активне життя, вам підійде з тонким й легким корпусом 15,6-дюймовий Vivobook S 15 OLED з оригінальним дизайном, рельєфною плашкою на металевій кришці та помаранчевою клавішею Esc. Цей ноутбук створений, щоб виділятися! На ваш вибір доступні сріблястий (Cool Silver), білий (Cream White), синій (Solar Blue) і чорний (Midnight Black) кольори.

Vivobook S 15 OLED надзвичайно продуктивний. Процесор Intel Core 13-го покоління H-серії забезпечує неймовірну швидкодію для роботи та розваг. Завдяки системі охолодження ASUS IceCool і тепловим трубкам, тепло від компонентів ноутбука ефективно розсіюється, забезпечуючи стабільну температуру під час виконання будь-якого завдання.

Насолоджуватися винятковою якістю зображення дозволяє чудовий OLED-дисплей ноутбука, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600. Його насичені кольори, глибокі чорні відтінки та висока контрастність (1 000 000:1) роблять кожен візуальний елемент живим і реалістичним. Надзвичайно низький час відгуку в 0,2 мс гарантує плавність відтворення динамічних сцен.

Підтримка 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB) означає, що цей дисплей можна використовувати для професійної роботи з графічним контентом. Технологія OLED дає також змогу отримати широкі кути огляду, що особливо зручно при спільному перегляді відео або презентацій. OLED-дисплей у ноутбуках ASUS комфортний для зору користувачів навіть під час тривалого перебування за ноутбуком, випромінюючи на 70% менше шкідливого синього світла, ніж традиційні дисплеї. Якісна реалізація рішення підтверджена сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.

Акумулятор на цілий день – це те, що потрібно для тих, хто цінить мобільність. Висока ємність (70 Вт·год) означає заряд на довгі години, а технологія швидкого заряджання дасть змогу відновити 60% заряду лише за 49 хвилин. Vivobook S 15 OLED має також усі порти, необхідні для підключення периферійних пристроїв і моніторів: Thunderbolt 4 (USB-C) з можливістю заряджання, два порти USB Type-A, HDMI 1.4, комбінований аудіороз’єм для виведення звуку.

Ноутбук Vivobook S 15 OLED сертифікований за програмою Intel Evo, що гарантує автономну роботу протягом дня, швидкі інтерфейси та високу продуктивність. Він також пройшов випробування відповідно до вимог військово-промислового стандарту США MIL-STD-810H, що підтверджує його міцність і надійність.

Цікавою особливістю пристрою є покриття певних ділянок корпусу захистом ASUS Antimicrobial Guard на основі іонів срібла, який пригнічує ріст бактерій на 99% впродовж трьох років. Такий захист допомагає підтримувати поверхню ноутбука в чистоті та знижує ймовірність поширення потенційно шкідливих бактерій при контакті.

Zenbook S 13 OLED (UX5304)

Zenbook S 13 OLED – це потужний та елегантний ноутбук у повністю металевому корпусі, який за товщини 1 см важить лише 1 кг. Він вартий уваги тих, хто шукає стильний і потужний ноутбук для роботи або навчання.

Zenbook S 13 OLED сертифікований відповідно до вимог програми Intel Evo, поєднуючи в собі високу продуктивність і чудову автономність. Ноутбук із процесором Intel Core i7 13-го покоління має до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, швидкий SSD-накопичувач обсягом до 1 ТБ та акумулятор високої ємності (63 Вт·год), що підтримує до 14 годин відтворення потокового відео в автономному режимі.

Справжньою прикрасою Zenbook S 13 OLED є його чудовий OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 2,8K і часом відгуку лише 0,2 мілісекунди.

OLED-дисплей ноутбука відповідає вимогам сертифікації DisplayHDR True Black 500, що підтверджує здатність відображати яскраві білі та найглибші чорні відтінки, а також Pantone Validated, що означає найвищу точність відтворення кольорів (Delta E < 1). Підтримка колірної гами 100% DCI-P3 означає здатність відтворювати насичені кольори кінематографічного рівня, а технологія ASUS Splendid дозволяє користувачеві легко перемикатися між різними колірними гамами: DCI-P3, sRGB, Display-P3, Native OLED. OLED-дисплеї ноутбуків ASUS випромінюють на 70% менше шкідливого синього світла, що підтверджено незалежними лабораторіями TÜV Rheinland і SGS, покращуючи комфорт для очей під час тривалого перебування перед екраном.

Zenbook S 13 OLED пропонує повний набір інтерфейсів, що дозволяє користувачам уникнути необхідності використовувати додаткові адаптери та перехідники. У ньому є два швидкісні порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів USB-C, які забезпечують швидке заряджання, можливість підключення зовнішніх дисплеїв 4K і передачу даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с. Крім цього, ноутбук має виходи HDMI 2.1, повнорозмірний порт USB 3.2 Gen 2 та аудіороз'єм 3,5 мм.

Компанія ASUS зосереджується на створенні ноутбуків серії Zenbook з мінімальним впливом на довкілля, і новий Zenbook S 13 OLED не є винятком. Вперше під час виготовлення цього ноутбука ASUS використала технологічний процес плазмової керамізації алюмінію, який за допомогою чистої води та електричного струму змінює властивості матеріалу. Як результат, метал стає більш корозійностійким і довговічним, а його поверхня набуває схожості з натуральним каменем, що робить кожну кришку Zenbook S 13 OLED унікальною. І все це без використання органічних сполук, агресивних кислот і важких металів.

ASUS Zenbook S 13 OLED – це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, продуктивність і стиль!

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