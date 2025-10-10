Невідома матерія може знищити ядро Землі

Ядро Землі

Реклама

Частинки темної матерії можуть накопичуватися в ядрі Землі та, виділяючи тепло, повністю його розплавити.

До такого висновку прийшли науковці Вашингтонського університету в Сент-Луїсі у дослідженні, опублікованому в журналі Physical Review D, пише IFLScience.

Фізики припустили, що частинки й античастинки темної матерії, яка, як вважається, становить понад 80% маси Всесвіту, повинні зустрічатися в ядрі Землі. Під час їх взаємодії відбувається їхнє знищення з виділенням енергії, яка, найімовірніше, в кінцевому підсумку перетворюється на тепло.

Реклама

За теоретичними розрахунками науковців, у разі виділення достатньої кількості тепла температура може бути досить високою, щоб подолати тиск у центрі Землі і розплавити частину ядра.

Цей можливий ефект учені метафорично назвали «темним пеклом». Вони розрахували максимальний розмір потенційно рідкої зони — радіус близько 400 кілометрів, і відповідну граничну потужність тепловиділення на рівні приблизно 20 тераватів.

Відомо, що внутрішнє ядро Землі є твердим і його розмір оцінюється в приблизно 2500 км.

Центр Землі, безумовно, дуже гарячий, але це зазвичай пояснюється радіоактивним розпадом таких елементів, як уран і торій, а не процесом руйнування матерії та антиматерії.

Реклама

Дослідження науковців ґрунтується на певних характеристиках темної матерії, які можуть бути невірними.

Зокрема, якщо, як і у випадку зі звичайною матерією, темної матерії набагато більше, ніж темної антиматерії, швидкість знищення частинок буде низькою, а отже, буде виділятися мало енергії.

Також фізики наголошують, що якщо більша частина енергії, яка виділяється під час зіткнення матерії та антиматерії, проявляється у формі нейтрино, то тепловий ефект буде набагато слабкішим і його буде складніше виявити.

Нагадаємо, експерт з космічної погоди Бен Девідсон припустив, що Земля стоїть на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити до 90 відсотків людства.