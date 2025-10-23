Невідома сила рухає зірки в Чумацькому Шляху: що виявили астрономи

Космічний телескоп Gaia виявив, що в нашій галактиці Чумацький Шлях із її центру розходиться гігантська хвиля, як показано на цьому малюнку. / © Science Daily

Реклама

У Чумацькому Шляху астрономи зафіксували величезну хвилю, що рухається крізь галактичний диск і змушує зірки підніматися та опускатися.

Про відкриття повідомило Європейське космічне агентство (ESA) з використанням даних космічного телескопа Gaia, який відстежує положення та рух понад мільярда зірок з високою точністю.

Хвиля простягається на десятки тисяч світлових років від центру галактики і за формою нагадує кола на воді після кинутої каменю, тільки тут замість води — зоряна матерія.

Реклама

Ще з середини ХХ століття вчені знали, що диск Чумацького Шляху викривлений. У 2020 році дані Gaia показали, що диск ще й коливається. Тепер дослідники виявили, що через нього поширюється окрема гігантська хвиля, яка впливає на зірки на відстані 30–65 тисяч світлових років від центру галактики (діаметр Чумацького Шляху — близько 100 тисяч світлових років).

“Завдяки Gaia ми можемо не лише бачити розташування зірок, а й точно вимірювати їхній рух у просторі”, — пояснила астрономка Елоїза Поджо з Італійського національного інституту астрофізики, яка очолювала дослідження.

Вчені порівнюють рух хвилі з “стадіонною хвилею”: частина зірок уже “піднялася” вгору, а інші готуються до підйому. Для спостереження дослідники використали молоді гігантські зірки та цефеїди, яскравість яких легко виміряти на великих відстанях. Рух цих зірок синхронізований із хвилею, що вказує на участь не лише зоряної матерії, а й газу галактичного диска.

Причина появи хвилі поки невідома. Можливі пояснення — зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою у минулому або взаємодія з іншою структурою — Radcliffe Wave, яка розташована за 500 світлових років від Сонця і має довжину близько 9 тисяч світлових років.

Реклама

“Ці дві хвилі можуть бути пов’язані, а можуть і ні. Щоб це з’ясувати, потрібно більше досліджень”, — додала Поджо.

Наступний великий набір даних Gaia допоможе ще точніше виміряти рух і положення зірок та розкрити причини цих космічних коливань.

Про Gaia: Космічний телескоп Європейського космічного агентства запущений у 2013 році. Його головна мета — створення найточнішої карти нашої галактики та відстеження руху зірок.