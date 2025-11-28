Невідоме світло Юпітера: космічний апарат Juno зафіксував зелений спалах на іншій планеті

Зелений спалах на Юпітері / © NASA

Реклама

Космічний апарат Juno вперше сфотографував яскравий зелений спалах біля північного полюса Юпітера. Об’єкт рухався так швидко, що його вдалося зафіксувати лише завдяки високій точності камери JunoCam.

Про це повідомляє ECOticias.

Місія Juno досліджує Юпітер із 2016 року, а цей знімок став одним із найбільш обговорюваних результатів. Спалах зафіксували під час прольоту апарата над північним полюсом газового гіганта. За оцінками NASA, швидкість об’єкта була надзвичайно високою, що робить фотографію унікальною.

Реклама

Можливі причини зеленого світіння

Науковці наразі не можуть дійти єдиної думки щодо природи спалаху. Найпоширеніше пояснення — удар потужної юпітеріанської блискавки. Відомо, що на Юпітері виникають гігантські електричні розряди, значно сильніші, ніж на Землі, які можуть створювати світіння різних спектрів.

Інші версії пов’язують зелений відтінок із випромінюванням газів верхніх шарів атмосфери Юпітера, які світяться при зіткненні із зарядженими частинками. Дослідники також ставлять питання, чи цей спалах є рідкісною подією, чи це природне явище, яке просто раніше не вдавалося зафіксувати через його швидкоплинність.

Що це означає для науки

Хоча наразі невідомо, чи має спалах пряме значення для Землі, він підтверджує, що електричні явища не унікальні для нашої планети. На інших планетах вони можуть бути ще потужнішими та непередбачуванішими.

Дані Juno показують: навіть після десятиліть досліджень Юпітер продовжує дивувати, а зелений спалах може стати початком нових відкриттів. Вчені очікують наступних прольотів апарата, щоб зібрати більше інформації та остаточно визначити природу загадкового світіння.

Реклама

Нагадаємо, раніше NASA представило нові зображення об’єкта 3I/ATLAS, отримані з телескопа Джеймса Вебба та інших зондів, які доводять його природне, кометне походження. Заступниця керівника Наукового директорату NASA Нікі Фокс заявила, що ознак позаземних технологій не виявлено. Хоча 3I/ATLAS має унікальні характеристики (більше вуглекислого газу, ніж води, та нетиповий викид нікелю), він демонструє всі властивості комети.