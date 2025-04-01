Невідомі мікроби залишили дивні сліди в пустелях: відкриття вчених

Мікроби проїли в скелі тунелі. Фото: Ces Passchier

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У пустелях Намібії, Оману та Саудівської Аравії знайдено дивні мікроскопічні тунелі у скелях — вони можуть бути слідами невідомих науці організмів.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Нори заповнені чистім карбонатом кальцію, що виключає їхнє геологічне походження. Жоден із відомих видів бактерій, грибів чи лишайників не залишає таких слідів. Можливо, це форма життя, яка досі існує, «пожираючи» мінерали під землею.

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Дослідження показують, що організми рухалися паралельно тріщинам у скелях, живлячись органікою, захопленою в карбонаті. Вони могли виділяти кислоту, розчиняючи породу, і розмножуватися, утворюючи вертикальні ходи.

Ці відкриття можуть змінити уявлення про глобальний вуглецевий цикл, адже такі мікроби могли вивільняти вуглець із гірських порід у великих масштабах. Вчені закликають шукати подібні структури по всьому світу — можливо, ми ще не відкрили усі форми життя на нашій планеті.

Нагадаємо, під пірамідою Хефрена знайшли саркофаг на глибині понад 180 метрів.