Невідомий космічний об’єкт знайдено на дорозі в Австралії (фото)

© theguardian.com

Реклама

Працівники однієї з шахт Західної Австралії помітили на пустельній дорозі поблизу Ньюмена палаючий об’єкт із металу та карбонових волокон.

Про це повідомляє The Guardian.

За попередніми оцінками, це частина космічного сміття — ймовірно, четверта ступінь китайської ракети Jielong, яка стартувала у вересні.

Реклама

За словами провідного космічного археолога Аліс Горман з Університету Фліндерса, уламки ракети несподівано зійшли з орбіти, адже жодних прогнозів щодо їхнього повторного входу в атмосферу не було.

«Це дуже несподівано. Коли я шукала передбачення повторного входу, нічого не знайшла, що підтверджує раптовість цього випадку», — зазначила Горман.

Поліція Західної Австралії очолила розслідування інциденту. Попередня експертиза показала, що знайдений об’єкт виготовлений з карбонових волокон і, ймовірно, є композитним баком чи резервуаром ракети — типова конструкція аерокосмічних компонентів. Подальшу технічну оцінку здійснюватимуть інженери Австралійського космічного агентства.

Рятувальні служби були викликані близько 14:00 після того, як об’єкт помітили на віддаленій дорозі, що веде до шахтного комплексу. У розслідуванні беруть участь поліція, Австралійське космічне агентство, Департамент пожежної безпеки та служби надзвичайних ситуацій Західної Австралії, а також оператори шахт.

Реклама

Директор Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер наголосив, що космічне сміття стає все більшою проблемою через збільшення кількості запусків ракет. ESA розробила «хартию нульового сміття», яка передбачає виведення космічних апаратів з орбіти після закінчення їхнього ресурсу.

Експерти наголошують на важливості планування контролю за завершенням служби космічних апаратів, щоб уникнути неконтрольованого падіння уламків на землю. Горман підкреслила, що паливні баки часто виготовляються зі сталі, титанових сплавів і карбону, що забезпечує їм високу температуру плавлення і рідко дозволяє уламкам повністю згоріти в атмосфері.

Наразі фахівці виключили версію, що об’єкт міг належати цивільному літаку — це справжнє космічне сміття, що увійшло в атмосферу Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, викликав суперечки: вчені вважають що це може бути інопланетний космічний корабель.