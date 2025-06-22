Невловима дев'ята планета: астрономи знайшли докази її існування (фото)

Таємнича дев’ята планета Сонячної системи — знайдено можливі сліди / © Associated Press

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Протягом багатьох років астрономи шукали таємничу дев’яту планету, що, ймовірно, ховається у темних зовнішніх межах Сонячної системи. Тепер команда дослідників вирішила піти новим шляхом: вони полюють за тепловим випромінюванням цієї загадкової планети.

Про це йдеться на universetoday.

Все почалося з незрозумілих явищ у поясі Койпера — області за межами орбіти Нептуна. Вчені помітили, що малі крижані об’єкти в цій зоні розташовані у незвично подібних орбітах, що не пояснюється випадковістю. Найвірогідніше пояснення: гравітаційний вплив великої, досі невідомої планети, так званої Дев'ятої планети:.

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Фото: Центр малих планет

За оцінками, Планета Дев’ять має масу у 5–10 разів більшу за Землю та обертається на відстані в 400–800 астрономічних одиниць від Сонця. Через таку віддаленість вона надзвичайно тьмяна та майже невидима для телескопів, які шукають об’єкти за відбитим світлом.

Однак команда під керівництвом Амоса Чена з Національного університету Цін Хуа запропонувала інший підхід: шукати тепло, а не світло. Справа в тому, що відбите світло стає у 16 разів слабшим при подвоєнні відстані, а тепло — лише в 4 рази. Це робить тепловий слід набагато ефективнішим індикатором.

Вчені використали дані з японського космічного телескопа AKARI, який провів найчутливіше всесвітнє інфрачервоне обстеження неба. AKARI може вловлювати дуже слабке теплове світіння, яке мала б випромінювати така далека планета.

Команда зосередила пошук на ділянці неба, де, за комп’ютерними моделями, Планета Дев’ять має бути. Вони шукали об’єкти, які залишаються нерухомими протягом одного дня, але рухаються помітно протягом кількох місяців — саме так має поводитися далекий об’єкт на краю Сонячної системи.

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Після детального аналізу було виявлено двох кандидатів. Обидва розташовані у передбаченій зоні та випромінюють інфрачервоне світло, що відповідає теоретичним очікуванням. Це ще не остаточний доказ, але найпереконливіша підказка, яку маємо на сьогодні.

Наступний крок — підтвердити ці спостереження потужнішими телескопами. Якщо хоча б один із кандидатів справді виявиться Планетою № 9, це змінить наше уявлення про формування Сонячної системи.

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