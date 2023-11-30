Невтішна новина для людства: пік активності Сонця настане раніше прогнозів

Наступний сонячний максимум настане вже на початку 2024 року.

Вчені під час дослідження виявили новий взаємозв'язок між магнітним полем Сонця та циклом сонячних плям. Це допомогло передбачити час настання піку активності Сонця під час нинішнього 25-го сонячного циклу.

Про це пише Phys.

Про те, що новий сонячний максимум може розпочатися раніше, ніж показували попередні прогнози, тобто 2024 року, науковці говорять уже протягом усього цього року.

Автори дослідження кажуть, що наступний сонячний максимум настане вже на початку 2024 року. Хоча деяка невизначеність у розрахунках відсуває також часові межі до вересня наступного року.

Якщо новий сонячний максимум буде, як вважається, набагато сильнішим, ніж попередній, то кількість спалахів на Сонці може значно зрости 2024 року. І це не дуже хороша новина для нашої планети, кажуть дослідники.

Нагадаємо, дослідження науковців раніше показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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