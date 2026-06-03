Невидима межа Землі: чому жоден ураган не може перетнути екватор

Ураган

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Урагани належать до найпотужніших природних явищ на планеті. Вони здатні охоплювати величезні території, спричиняти руйнівні вітри, зливи та повені. Проте навіть такі масштабні шторми мають обмеження: вони практично не наближаються до екватора і ніколи його не перетинають. Науковці пояснюють, що причина криється не в нестачі енергії, а в особливостях роботи атмосфери Землі.

Про це повідомило видання Iflscience.

Фахівці нагадують, що урагани, тайфуни та циклони є одним і тим самим типом тропічного шторму. Різниця полягає лише в назві, яка залежить від регіону. Ураганами їх називають у Північній Атлантиці та північно-східній частині Тихого океану, тайфунами — у західній частині Тихого океану, а циклонами — в Індійському океані.

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Такі шторми зазвичай виникають над тропічними морями, де температура води перевищує 26°C. Тепле море нагріває повітря над поверхнею, воно піднімається вгору та охолоджується, утворюючи хмари й грози. У нижніх шарах атмосфери при цьому формується зона низького тиску, куди починає надходити нове повітря.

На подальший розвиток шторму впливає сила Коріоліса — ефект, пов’язаний з обертанням Землі. Саме вона визначає напрямок обертання повітряних мас. У Північній півкулі урагани обертаються проти годинникової стрілки, а в Південній — за годинниковою.

Водночас поблизу екватора дія сили Коріоліса відсутня. Через це атмосферні системи не отримують необхідного обертання, щоб перетворитися на ураган. Саме тому такі шторми рідко виникають ближче ніж за 300 кілометрів від екватора.

Одним із винятків став тайфун Вамей, зафіксований 2003 року приблизно за 150 кілометрів на північ від екватора. Проте дослідники зазначають, що подібні випадки трапляються вкрай рідко.

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Ця особливість також пояснює, чому урагани не можуть перетнути екватор. Для цього шторму довелося б пройти через зону без впливу сили Коріоліса, а потім змінити напрямок обертання на протилежний. Через це екватор залишається природною межею, яку тропічні циклони не здатні подолати.

Нагадаємо, раніше дослідження американських вчених чітко пов’язало танення вічної мерзлоти на Алясці з катастрофічним помаранчевим забарвленням місцевих річок, яке через токсичний вміст заліза загрожує знищенням усієї водної екосистеми.

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