Невидима небезпека вдома: яка побутова техніка може зробити повітря токсичним

Фен

Нове наукове дослідження показало: звичайна побутова техніка може бути значним джерелом забруднення повітря в приміщеннях, викидаючи трильйони надтонких шкідливих частинок під час роботи.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідження здійснила група науковців Пусанського національного університету (PNU) в Південній Кореї. Для цього вони сконструювали спеціальну лабораторну камеру, де фіксували рівень ультрадрібних частинок (UFP), які потрапляють у повітря під час роботи популярних побутових приладів. Діаметр таких частинок не перевищує 100 нанометрів, що дозволяє їм проникати глибоко в дихальну систему людини.

У межах експерименту дослідники перевірили тостери, аерофритюрниці та фени для волосся. Практично всі пристрої під час використання генерували значні обсяги UFP. Найінтенсивнішим джерелом забруднення виявився висувний тостер: у режимі роботи без хліба він виділяв приблизно 1,73 трильйона частинок щохвилини.

Хоча прямий вплив таких викидів на здоров’я людини в цьому дослідженні не аналізували, комп’ютерне моделювання показало, що ультрадрібні частинки легко минають носову порожнину та здатні досягати глибоких ділянок легень. Особливу небезпеку вони можуть становити для дітей, адже їхні дихальні шляхи менші й чутливіші.

Також учені звернули увагу на конструктивні особливості техніки. Виявилося, що електричні нагрівальні елементи та щіткові двигуни постійного струму значно збільшують кількість викидів. Наприклад, безщіткові фени утворювали у 10–100 разів менше ультрадрібних частинок, ніж моделі зі звичайними двигунами.

Окремий аналіз показав наявність у складі частинок слідів важких металів — зокрема міді, заліза, алюмінію, срібла й титану. Ймовірно, ці елементи потрапляють у повітря безпосередньо з двигунів і нагрівальних котушок. Інженер-еколог Чанх’юк Кім із PNU застерігає: такі домішки можуть посилювати запальні процеси та цитотоксичні ефекти після потрапляння в організм.

Автори роботи підкреслюють, що дослідження не доводить прямого зв’язку між цими викидами та розвитком хвороб. Водночас попередні наукові дані вже асоціюють ультрадрібні частинки з підвищеним ризиком астми, серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету й навіть раку. Зважаючи на те, що люди проводять дедалі більше часу в закритих приміщеннях, питання якості повітря набуває особливої ваги.

Науковці закликають виробників побутової техніки вдосконалювати конструкції приладів і знижувати рівень шкідливих викидів, а регуляторні органи — переглянути стандарти якості повітря в приміщеннях із урахуванням віку користувачів. Як зазначає Кім, саме розуміння джерел забруднення відкриває шлях до ефективної профілактики та здоровішого домашнього середовища.

