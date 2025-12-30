Невидима загроза під ногами: як тротуарна сіль псує воду і може нашкодити людям

Сніг / © Getty Images

Традиційні зимові приготування супроводжуються масовими закупівлями тротуарної солі. Однак екологи попереджають: надмірне її використання шкодить довкіллю, погіршує якість питної води й може становити ризики для здоров’я людей.

Про це повідомило видання Popular Science.

Фахівці пояснюють, що після танення снігу сіль потрапляє у місцеві водойми та ґрунтові води, звідки видалити її практично неможливо. Дослідження Асоціації озера Джордж у штаті Нью-Йорк показали: рівень хлоридів у водоймі зріс утричі за останні 40 років, а понад 60% приватних свердловин біля державних доріг перевищують рекомендовані показники натрію.

У частині регіонів вода настільки солона, що спричиняє корозію труб і побутової техніки, робить її непридатною для споживання та навіть для поливу. Президент асоціації Брендан Вілтсе заявив, що особливо небезпечно це для будинків зі старими свинцевими комунікаціями — агресивна вода може вимивати свинець, підвищуючи токсичні ризики.

Надмірне засолення вдарило і по місцевих екосистемах — зокрема по зоопланктону, який відіграє ключову роль у водному харчовому ланцюзі. У звітах Департаменту охорони довкілля Нью-Йорка попереджають: якщо тенденція збережеться, деякі водозбірні басейни можуть подолати межі безпечного забруднення до 2108 року.

Щоб зменшити шкоду, муніципалітети впроваджують технології економного посипання та метод попередньої обробки доріг розсолом із 23% вмістом солі. Це дозволяє знижувати її обсяги без втрати ефективності. У районі озера Міррор уже фіксують помітне зниження концентрації солі.

Екологи закликають мешканців та бізнес дотримуватися простого правила: однієї чашки тротуарної солі (приблизно 350 г) достатньо для 6-метрової під’їзної доріжки або близько 10 квадратів тротуару. Сіль радять наносити помірковано, рівномірно та лише після прибирання снігу.

У більшості ситуацій для боротьби з ожеледицею цілком вистачає звичайної кам’яної солі — хлориду натрію. Також у продажу є засоби на основі хлориду кальцію та магнію. Магнієві суміші діють навіть за дуже низьких температур, однак їх слід застосовувати обмежено й у менших дозах.

Пісок або котячий наповнювач часто використовують як додатковий засіб проти ковзання, проте вони легко заносяться до приміщень, що робить їх незручними не для всіх.

Час від часу з’являються й «екзотичні» альтернативи — зокрема буряковий сік, огірковий чи сирний розсіл, а також відходи пивоваріння. Втім, за словами Вілтсе, ці речовини містять велику кількість цукру. Потрапляючи у водойми, він стимулює активне розмноження бактерій, що швидко споживають кисень у воді й можуть спричинити загибель риби.

Екологи закликають дотримуватися принципу помірності: не пересолювати поверхні та використовувати протиожеледні засоби з розумом — це важливо і для безпеки людей, і для збереження довкілля взимку.

Нагадаємо, колишній інженер NASA пояснив, як змусити лід на лобовому склі танути швидше, не використовуючи шкребок чи гарячу воду.