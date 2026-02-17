Невидима загроза в раціоні: 5 продуктів, що запускають запалення

Червоне м’ясо / © pexels.com

Тривале вживання смаженої, солодкої та надмірно обробленої їжі може запускати в організмі хронічні запальні процеси. Медики застерігають: така реакція пов’язана з підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцево-судинних хвороб та артриту.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Йдеться не про разове порушення раціону, а про систематичне споживання певних продуктів, які стимулюють імунну систему виробляти запальні білки.

Червоне та оброблене м’ясо

Попри те, що пісне м’ясо є джерелом заліза й інших мікроелементів, регулярне споживання стейків, бекону, ковбас, хот-догів чи м’ясних делікатесів може посилювати запалення. Причина — насичені жири, які активують імунні клітини. Крім того, деякі способи приготування червоного м’яса також сприяють утворенню сполук, пов’язаних із запальними процесами.

Рафіновані вуглеводи

Продукти з білого борошна — білий хліб, макарони, очищений рис, пластівці — можуть підвищувати рівень запалення. Натомість цільнозернові альтернативи містять більше клітковини та асоціюються з кращими показниками здоров’я.

Продукти й напої з доданим цукром

Солодкі десерти, цукерки, безалкогольні та спортивні напої впливають на обмін інсуліну. Надлишок цукру пов’язують із розвитком діабету 2 типу та серцевих захворювань, а також із загостренням деяких форм артриту.

Оброблені харчові продукти

Йдеться про упаковані снеки (чіпси, печиво), маргарин, немолочні вершки, готові страви для мікрохвильовки, ароматизовані йогурти чи охолоджене тісто. Такі продукти часто містять добавки й мінімум цільних інгредієнтів, що може стимулювати хронічне запалення. Раніше частина з них містила трансжири, однак їх виробництво заборонили у 2021 році.

Смажена їжа

Страви, приготовані у фритюрі — смажена курка, картопля фрі, пончики — можуть посилювати запальні процеси. Часто вони готуються на оліях з високим вмістом омега-6 жирних кислот, надлишок яких у раціоні здатен зміщувати баланс жирів у бік запалення.

Кому варто звернути увагу на раціон

Водночас експерти наголошують: жири загалом необхідні для організму, але важливо зберігати баланс між омега-3 та омега-6 жирними кислотами. Омега-3, що містяться у рибі та рослинних продуктах, вважаються протизапальними.

Окремі продукти — зокрема молочні, глютен чи сульфіти — можуть викликати запальну реакцію лише в чутливих людей, наприклад у разі алергії, целіакії або індивідуальної непереносимості.

Фахівці радять орієнтуватися на протизапальний тип харчування, подібний до середземноморської або рослинної дієти. Вона передбачає обмеження червоного м’яса та оброблених продуктів і акцент на оливковій олії, горіхах, овочах, фруктах і продуктах, багатих на антиоксиданти.

Зменшити споживання потенційно «запальних» продуктів варто всім, але особливо — людям із підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, ожиріння чи артриту.

Нагадаємо, час останнього приймання їжі має значення для здоров’я серця. Вчені довели, що зміна цих двох звичок знижує нічний тиск і стабілізує рівень цукру.