Невидимі рятівники клімату: вчені приголомшили відкриттям про вплив мікробів на світовий океан

Невидимі мікроорганізми змінюють хімію світового океану / © pexels.com

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Вчені зробили несподіване відкриття щодо впливу мікроорганізмів на хімічний склад океану. Виявилося, що бактерії всередині морських риб відіграють критичну роль у глобальному вуглецевому циклі. Дослідники довели, що процес утворення мінералів у кишківнику риб залежить не лише від фізіології самої тварини.

Про нові деталі цієї біологічної взаємодії пише SciTechDaily.

Невидимі помічники океану

Морські риби постійно ковтають солону воду, щоб підтримувати правильний рівень гідратації свого організму. Під час цього процесу їхній кишківник відфільтровує зайвий кальцій та карбонатні іони. Згодом ці сполуки виводяться назовні у вигляді твердих гранул, які називаються іхтіокарбонатами.

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Раніше наукова спільнота вважала, що виробництво цих мінералів є винятково заслугою риб’ячого організму. Проте нове дослідження вказує на те, що специфічні мікроби активно допомагають створювати ці важливі гранули. Спільна робота бактерій та риб забезпечує утворення карбонату кальцію, який формує океанічний вуглецевий цикл.

Експерименти з різною солоністю

Щоб перевірити свої гіпотези, дослідники з Університету Маямі провели серію тестів на морських рибах. Піддослідних тварин помістили у резервуари з різним рівнем солоності, включаючи солонувату, звичайну морську та гіперсолону воду. Вчені ретельно спостерігали за тим, як змінюється інтенсивність утворення мінеральних гранул у кожному середовищі.

Результати показали, що в умовах низької солоності риби взагалі не виробляли іхтіокарбонатів. Натомість у звичайній морській воді цей процес запускався, а в гіперсолоному середовищі сягав свого максимуму. Генетичний аналіз підтвердив, що за таких умов у кишківнику стрімко розмножуються бактерії роду Vibrio, які каталізують створення мінералів.

Вплив на клімат та екологію

Це відкриття кардинально змінює уявлення екологів про механізми збереження вуглецю у світовому океані. Якщо подальші дослідження підтвердять ці дані для інших видів, роль риб’ячого мікробіому виявиться значно вагомішою для здоров’я планети. Невидима співпраця між тваринами та мікробами фактично допомагає регулювати глобальний клімат.

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Океан залишається найбільшим резервуаром вуглекислого газу, який постійно обмінюється хімічними елементами з атмосферою. Тому розуміння таких складних біологічних симбіозів є критично важливим для прогнозування кліматичних змін. Збереження морської екосистеми та її дрібних мешканців гарантує стабільність усього вуглецевого циклу на Землі.

Нагадаємо, на Землі розгойдується кліматичний маятник, але це лише репетиція катастрофи. Вчені попереджають, що через прихований вплив глобального потепління Ель-Ніньйо готує людству абсолютно нові, непередбачувані наслідки.

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