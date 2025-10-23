Невидимі сили, на яких тримається Всесвіт, вперше стали доступними для спостереження

Мікроскоп / © Pexels

За допомогою крихітних пластівців золота, солоної води та світла науковці створили експериментальну платформу, яка дозволяє спостерігати фундаментальні сили, що пов’язують найдрібніші об’єкти у Всесвіті.

Опис експерименту, проведеного фізиками з Технологічного університету Чалмерса у Швеції опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Науковці створили резонатори, в яких стикаються дві протилежні сили: взаємне притягання незаряджених тіл (ефект Казимира) та електростатичне відштовхування. Вони виникають у скляному контейнері, заповненому мільйонами золотих пластівців, що плавають у сольовому розчині.

Якщо краплю цього розчину нанести на золоту підкладку та розглянути під мікроскопом, пластівці притягуються до поверхні, але не стикаються з нею повністю — між ними та підкладкою залишаються нанометрові проміжки, у яких світло відбивається і створює візерунки червоних та зелених відтінків на золотому тлі.

«Ми буквально бачимо, як взаємодіють фундаментальні сили природи. Через ці крихітні порожнини можна спостерігати „клей“, який утримує частки разом. Ми не втручаємося у процес, а просто фіксуємо природні рухи пластівців», — пояснила учасниця експерименту, аспірантка Мікаела Гошкова.

Дослідниця зазначила, що пластівці золота у соляному розчині під дією невидимих сил «самозбираються», утворюючи стійку структуру.

«Ми до кінця не розуміємо всіх принципів самоскладання на нанорівні. Якщо навчимося контролювати їх, це дасть ключ до управління структурою матерії», — зазначила Гошкова.

