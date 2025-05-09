Невидимий пульс Сонця б’ється в атмосфері Землі: сенсаційне відкриття

Спалах на Сонці / © NASA

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Довгий час вважалося, що вплив сонячних спалахів на Землю проявляється лише через кілька днів. Але нове дослідження показало, що наша планета реагує на спалахи майже миттєво — іоносфера пульсує синхронно з ритмічними викидами енергії на Сонці.

Про це повідомило видання Space.

Вчені проаналізували потужний спалах категорії X5.4, який виник у зоні сонячних плям. Виявилося, що він випромінював квазіперіодичні пульсації — ритмічні викиди енергії кожні 90 секунд. Що дивовижніше, через 30 секунд після кожного імпульсу на Сонці в іоносфері Землі фіксувалися різкі зростання концентрації електронів.

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Це означає, що магнітні процеси на нашій зірці безпосередньо керують електричними змінами в атмосфері Землі — набагато швидше, ніж передбачали моделі.

Чому це важливо?

Швидкість впливу — раніше вважалося, що електромагнітне випромінювання досягає Землі за 8 хвилин, а потоки плазми — через 2-3 дні. Але виявилося, що іоносфера реагує майже миттєво.

Загроза технологіям — такі пульсації можуть викликати раптові збої в супутникових системах, GPS та енергомережах, навіть до прибуття основної хвилі плазми.

Нагадаємо, вчені показали найдивовижніших комах.