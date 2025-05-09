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- Наука та IT
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Невидимий пульс Сонця б’ється в атмосфері Землі: сенсаційне відкриття
Атмосфера Землі пульсує у ритмі спалахів Сонця, що загрожує технологіям.
Довгий час вважалося, що вплив сонячних спалахів на Землю проявляється лише через кілька днів. Але нове дослідження показало, що наша планета реагує на спалахи майже миттєво — іоносфера пульсує синхронно з ритмічними викидами енергії на Сонці.
Про це повідомило видання Space.
Вчені проаналізували потужний спалах категорії X5.4, який виник у зоні сонячних плям. Виявилося, що він випромінював квазіперіодичні пульсації — ритмічні викиди енергії кожні 90 секунд. Що дивовижніше, через 30 секунд після кожного імпульсу на Сонці в іоносфері Землі фіксувалися різкі зростання концентрації електронів.
Це означає, що магнітні процеси на нашій зірці безпосередньо керують електричними змінами в атмосфері Землі — набагато швидше, ніж передбачали моделі.
Чому це важливо?
Швидкість впливу — раніше вважалося, що електромагнітне випромінювання досягає Землі за 8 хвилин, а потоки плазми — через 2-3 дні. Але виявилося, що іоносфера реагує майже миттєво.
Загроза технологіям — такі пульсації можуть викликати раптові збої в супутникових системах, GPS та енергомережах, навіть до прибуття основної хвилі плазми.
Нагадаємо, вчені показали найдивовижніших комах.