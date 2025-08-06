Неймовірна технологія: Apple показала, як керувати iPhone силою думки

Apple представила відео з новою технологією iPhone та iPad, яка дозволяє керувати пристроями за допомогу імпульсків мозку / © 9to5mac

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Компанії Apple та Synchron показали, як людина з мозковим імплантом може керувати iPad силою думки.

Про це пише 9to5Mac.

У травні Apple поділилася попередніми деталями своїх майбутніх планів щодо підтримки технології керування мозком для iPhone, iPad та інших пристроїв. Тепер було опубліковано нове відео, яке показує першу живу демонстрацію цієї технології.

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Apple готує революційне нововведення — інтеграцію технології Brain-Computer Interface (BCI) у свої майбутні операційні системи: iOS 26, iPadOS 26 та visionOS. Вона включатиме керування за допомогою думки у користувачів з підтримуваними нейронними імплантатами.

Apple розробляє способи перетворення цих мозкових сигналів на здатність вибирати та керувати інтерфейсами iPhone, iPad, Mac та Apple Vision Pro. Synchron BCI імплантується в моторну кору головного мозку, зокрема на поверхню кровоносної судини, за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури.

Чоловік на ім’я Марк Джексон став першою людиною у світі, який отримав мозковий імплант Stentrode. У Марка розвинувся бічний аміотрофічний склероз — рідкісне прогресуюче нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке уражає опорно-рухову систему. Чоловік не може користуватися iPad руками. Але з допомогою імпланта він управляє планшетом з допомогою думок. Він може відкривати програми та писати повідомлення, використовуючи силу думки.

Наразі за допомогою думки можна лише натискати на кнопки та писати текст. Як прокручувати та перегортати вміст на екрані, поки не придумали.

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Synchron опублікував відео, на якому Джексон повністю керує своїм iPad за допомогою думок.

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