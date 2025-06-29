Неймовірна знахідка: археологи виявили загублений храм в Андах (фото)

Археологи виявили величезний кам’яний храм Фото ілюстративне / © Associated Press

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Віддалено в горах Анд, на південний схід від озера Тітікака, археологи виявили величезний кам’яний храм, збудований близько 1000 років тому однією з наймогутніших цивілізацій Південної Америки — Тіуанако.

Про це йдеться на DailyMail.com.

Святилище побудували представники цивілізації Тіуанако — народу, відомого своїми монументальними кам’яними спорудами, досконалою зрошувальною системою, унікальним мистецтвом і керамікою. Цивілізація зникла близько 1000 року нашої ери.

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Комплекс має площу, подібну до міського кварталу Фото DailyMail.com

Комплекс має площу, подібну до міського кварталу: 125 метрів у довжину та 145 у ширину. Його утворюють 15 прямокутних приміщень, розташованих навколо центрального двору, що, ймовірно, орієнтований за лінією сонячного рівнодення — важливою астрономічною подією для давніх культур.

Деякі конструкції зведено з кам’яних блоків вагою понад 100 тонн, що свідчить про високий рівень організації праці. Археологи вважають, що тут могли мешкати понад 20 000 осіб.

«Це був не просто храм, а стратегічний вузол — ворота між гірськими та низинними торговельними маршрутами», — зазначив доктор Хосе Капрілес з Університету штату Пенсільванія.

3D-реконструкція храму демонструє, що його стіни сягали трьох метрів заввишки. Комплекс розташовано за 215 км на південний схід від основного центру Тіуанако, що свідчить про політичну та економічну експансію цивілізації.

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Радіовуглецевий аналіз показав, що місце активно використовувалося між 630 і 950 роками нашої ери — саме тоді, коли тіуанакці розширювали вплив на східні долини. Їхнє суспільство занепало близько 1000 року, і на момент приходу інків у XV столітті від нього залишилися лише руїни.

Храм був обведений високими плитами з червоного пісковику та білого кварциту. Центральний двір, ймовірно, мав заглиблену церемоніальну площу — характерну рису храмів Тіуанако.

У ході розкопок археологи виявили уламки кубків керу — з них пили кукурудзяне пиво чича під час аграрних свят, що свідчить про роль храму як торгового центру.

Особливу увагу привернуло те, що кукурудзу не вирощували в цьому високогірному регіоні — її привозили з долин Кочабамби. Це підкреслює важливість Паласпати у зв’язку між різними регіонами й обміном культурними традиціями.

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Мер муніципалітету Караккьйо Хусто Вентура Гуарайо наголосив:

«Археологічні знахідки в Паласпаті важливі, бо підкреслюють нашу місцеву спадщину, яку раніше повністю ігнорували. Це відкриття надзвичайно значуще для нашої громади.»

Комплекс залишався невідомим археологам доти, доки вони не помітили незвичні геометричні форми на супутникових знімках. За допомогою дронів і 3D-сканування дослідники підтвердили наявність рукотворної споруди.

Поблизу, на ділянці Окотаві 1, археологи знайшли житла, знаряддя праці, кістки тварин і людські поховання. Черепи з ознаками штучної деформації вказують на високий соціальний статус у культурі Анд.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що археологи виявили докази існування матріархальної цивілізації 4500 років тому.

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