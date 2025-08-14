Неймовірна знахідка: студентка виявила рідкісний золотий артефакт під час своїх перших розкопок

Студентка знайшла рідкісний артефакт під час своїх перших розкопок / © Рятівна археологічна служба

Студентка-археолог з Флориди зробила неймовірну знахідку, виявивши рідкісний золотий предмет IX століття всього за 90 хвилин своїх перших розкопок у Великій Британії. Цей артефакт, який, можливо, використовувався в релігійних або церемоніальних цілях, був знайдений у північно-східному графстві Нортумберленд.

Про це повідомляє Live Science.

Неймовірний дебют

Яра Соуза, студентка з Флориди, яка навчається на археолога в університеті Ньюкаслу, не могла повірити своєму успіху. Вона знайшла загадковий золотий предмет розміром всього 4 см, схожий на маленький набалдашник.

«Я не могла повірити, що знайшла щось так швидко, під час своїх перших розкопок. Це було просто неймовірно», — розповіла Яра Соуза.

Цей предмет майже ідентичний, хоча й трохи більший, за інший артефакт, виявлений металошукачем у 2021 році. Той предмет був ідентифікований як шпилька з кулястою головкою, що датується приблизно 800–1000 роками н.е., періодом раннього середньовіччя.

Важливе історичне значення

Обидва золоті артефакти були знайдені в одному й тому самому місці, неподалік від стародавньої римської дороги, відомої сьогодні як Дір-стріт. Ця дорога була важливою магістраллю в римські часи, що з’єднувала північну частину імперії з Шотландією. Вчені припускають, що обидва предмети, ймовірно, пов’язані між собою, оскільки золото в ті часи асоціювалося з високим статусом.

«Ми знаємо, що Дір-стріт продовжувала бути важливою дорогою ще довго після римлян. Можливо, ця пара предметів була похована навмисно», — зазначив професор римської археології в Ньюкаслському університеті та керівник розкопок Джеймс Джеррард.

Обидва артефакти будуть детально вивчені в рамках Програми портативних старожитностей Великої Британії, яка займається обліком археологічних знахідок, зроблених громадськістю. Експерти наголошують, що це відкриття є чудовим прикладом того, як співпраця між археологами та людьми з металошукачами може допомогти краще зрозуміти наше минуле.

Нагадаємо, у Німеччині археологи виявили останки трьох жінок, які були поховані з унікальними, багато прикрашеними сумками, у яких носили немовлят. Вік знахідки становить 5000 років.