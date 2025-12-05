Неймовірна знахідка: вчені знашли згадку про дракона у найзагадковішій книзі світу

Рукопис Войнича / © Getty Images

Рукопис Войнича, що датований початком XV століття, залишається однією з найглибших загадок історії, оповитою таємницею свого невідомого шрифту та супровідних, часом біологічно неможливих, ілюстрацій. Серед цих загадкових малюнків людей, рослин і астрологічних символів, знаходиться зображення дракона, що додає містичного виміру до роботи, яка століттями спантеличувала криптографів і лінгвістів.

Наразі невідомо, хто автор рукопису і про що в ньому йдеться. Проте головною загадкою залишається те, чи його текст написаний невідомою, чи просто вигаданою мовою, у якій зашифроване послання, пише Т4.

Журналіст Майкл Грешком опублікував у науковому виданні Cryptologia дослідження, що переконливо доводить: манускрипт Войнича, швидше за все, зашифрований. В основі його роботи — власний алгоритм, який він розробив, розважаючись математичними головоломками під час карантину, і який отримав назву «шифр Найббе».

Рукопис Войнича / © Getty Images

Ця методика включає послідовну обробку латинського або італійського тексту: його зливають в один потік, а потім повторно сегментують. Сегментація, що навмисно порушує оригінальний ритм, відбувається через формування одно- та дволітерних блоків. Кожен блок позначається як слово, причому дволітерні блоки отримують синтаксичну структуру, розділяючись на префікс та суфікс.

«Результати моделювання показали, що текст, згенерований шифром Найббе, має вражаючу схожість із самим рукописом Войнича, зокрема, відтворює його незвичайні статистичні закономірності, які раніше спантеличували дослідників», — зазначає Т4.

Сторінка із загадкового рукопису Войнича, який досліджують науковці / © Т4

Журналіст Грешко визнає, що це ще не остаточний доказ походження Рукопису Войнича. Однак, він довів, що за допомогою цієї системи кодування можна отримати текст, який має практично ті самі характеристики, що й загадковий манускрипт.

«Це нове дослідження надає іншим дослідникам точніші інструменти для подальшого аналізу та розкодування, знову активізуючи дискусію навколо цієї загадкової книги», — пише медіа.

Там також зазначають, що рукопис Войнича залишається загадкою, тому що він «підтримує» будь-яку теорію про себе. Він одночасно виглядає як шифр і як беззмістовний текст. Ця властивість робить його таким важким для розшифровки та водночас таким привабливим для дослідників.

Раніше дослідники розповіли, що образ дракона — це один із найпотужніших та найстійкіших міфологічних архетипів, який активно експлуатується у сучасному кінематографі, зокрема у популярних серіалах на кшталт «Гри престолів». Однак ця міфічна істота, відома своїм лускатим тілом, довгим хвостом, крилами та здатністю дихати вогнем, ніколи реально не існувала у тій формі, в якій її зображує масова культура.

