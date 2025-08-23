Неймовірне відкриття: апарат NASA зібрав на астероїді пил, старший за Сонце

Дослідники виявили пил, який утворився ще до народження нашого Сонця

Апарат NASA OSIRIS-REx доставив на Землю зразки, зібрані з астероїда Бенну. Нові дослідження, оприлюднені в трьох наукових виданнях, показують, що ці частинки космічного пилу містять унікальний матеріал, який старший за наше Сонце, а їхній склад є справжньою «капсулою часу» для вчених.

Про це пише офіційний портал NASA.

Походження матеріалів астероїда Бенну

Бенну складається з фрагментів більшого «батьківського» астероїда, який був зруйнований внаслідок зіткнення в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Одна з наукових статей, опублікована в журналі Nature Astronomy, свідчить, що астероїд-прабатько Бенну був сформований з матеріалів різного походження — як з внутрішньої, так і з зовнішньої Сонячної системи, а також з-за її меж.

«Ми простежили походження цих початкових матеріалів, накопичених прабатьком Бенну. Ми знайшли зерна зоряного пилу, що передували Сонячній системі, органічну матерію, яка, імовірно, утворилася в міжзоряному просторі, та високотемпературні мінерали, що сформувалися ближче до Сонця», — заявила співавторка дослідження з Космічного центру NASA імені Джонсона Енн Нгуєн.

Попри неймовірно низьку ймовірність, деякі з цих матеріалів змогли уникнути руйнівних хімічних процесів, спричинених нагріванням і водою, та вижили під час зіткнення, яке розбило прабатька астероїда і призвело до утворення Бенну.

Від води до космічного вивітрювання

Хоча деякі оригінальні компоненти збереглися, більшість матеріалів Бенну були трансформовані внаслідок реакцій з водою. У зразках, повернутих на Землю, вчені виявили, що 80% мінералів містять воду. На думку дослідників, це свідчить, що «батьківський» астероїд накопичив велику кількість крижаного матеріалу із зовнішньої частини Сонячної системи, який згодом розтанув, прореагувавши з пилом.

Однак трансформація Бенну на цьому не закінчилася. Вчені виявили на зразках мікроскопічні кратери та сліди колись розплавленої породи — ознаки того, що астероїд постійно бомбардували мікрометеорити. Ці процеси, разом із впливом сонячного вітру, відомі як космічне вивітрювання, відбуваються з Бенну, оскільки він не має атмосфери, яка б його захищала.

«Космічне вивітрювання на Бенну відбувається набагато швидше, ніж вважалося раніше. Зразки дозволяють нам дослідити властивості, які ним керують, і екстраполювати ці дані для пояснення поверхні та еволюції інших астероїдів», — зазначив співавтор дослідження Ліндсей Келлер.

Оскільки астероїди є «залишковим» матеріалом, який утворився під час формування планет 4,5 мільярда років тому, вони служать своєрідним літописом історії Сонячної системи.

«Зразки справді є вирішальними для цієї роботи. Ми змогли отримати відповіді, які шукали, тільки завдяки зразкам. Це надзвичайно захопливо, що ми нарешті можемо побачити ці речі про астероїд, до якого ми так довго мріяли дістатися», — сказала Джессіка Барнс з Університету Аризони.

Наступними зразками, які, як очікує NASA, допоможуть розкрити історію Сонячної системи, стануть зразки місячних порід, які мають доставити астронавти місії Artemis III.

Місія OSIRIS-REx є третьою в рамках програми NASA New Frontiers. Управління місією, інженерне забезпечення та контроль безпеки здійснював Центр космічних польотів імені Годдарда. Навігацією космічного корабля займалися фахівці NASA Goddard та KinetX Aerospace, а зразки для подальшого вивчення зберігаються в Космічному центрі імені Джонсона в Х’юстоні.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі та може влучити в Місяць за кілька років. Удар може вивільнити до 100 мільйонів кілограмів місячних порід і пилу. Вчені припустили, якими будуть наслідки для Землі.