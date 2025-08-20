Неймовірне відкриття: вчені побачили веселку за межами Землі (фото)

Сатурн / © NASA

Астрономи зробили несподіване відкриття у Сонячній системі. У кільцях Сатурна вони виявили райдужні смуги, які за зовнішнім виглядом нагадують веселку, але мають зовсім іншу природу.

Про це пише IFLScience.

Незвичне явище спостерігалося над супутником Енцелад, який формує кільце Е гігантської планети.

Космічний апарат «Кассіні», що вивчав Сатурн та його супутники протягом 2004–2017 років, зафіксував паралельні смуги, що змінюють колір. Вони були нахилені на різні градуси відносно площини Сонця та кілець Сатурна, створюючи ефект загадкової веселки.

Райдужні смуги у кільцях Сатурна / © Фото з відкритих джерел

За словами науковців, найімовірніше, ця райдужна структура утворюється завдяки частинкам, які викидають гейзери на південному полюсі Енцелада. Потрапляючи в космос і освітлюючись сонячним світлом, вони формують своєрідний туман, що викликає оптичні ефекти.

Дослідники наголошують, що настільки впорядкованої структури в космосі раніше ніколи не спостерігали. Це відкриття не лише ставить нові запитання про природу кілець Сатурна, але й може допомогти у вивченні позаземного життя, адже Енцелад має підземний океан з рідкої води.

Нагадаємо, Титан, найбільший супутник Сатурна, давно відомий своїми річками та морями рідкого метану. Проте нове дослідження виявило дивну особливість — на супутнику відсутні річкові дельти.

На Землі великі річки формують дельти — заболочені території, насичені осадовими породами, що з’являються там, де річки впадають у моря або океани. Титан — єдиний інший об’єкт у Сонячній системі зі стабільним потоком рідини на поверхні.

Однак команда дослідників, яка нещодавно аналізувала супутник, не виявила жодної дельти. Вчені сподівалися знайти ці структури, адже вони накопичують осадовий матеріал із великих територій, концентруючи його в одному місці. Вивчення цих осадів могло б дати важливу інформацію про кліматичне минуле Титана, його геологічні процеси та потенційно навіть натякнути на можливість існування життя.