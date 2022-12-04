Неймовірні артефакти: у Єгипті вчені знайшли портрети стародавнього царства

Археологи під час розкопок в єгипетському місті Фаюм знайшли неймовірні артефакти давніх цивілізацій.

Про це пише HeritageDaily.

Археологи ведуть розкопки на об'єкті Гарза від 2016 року. Саме тут в кінці останнього сезону виявили велику поховальну споруду. Поселення Гарза (раніше відоме як Філадельфія) заснував Птолемей II Філадельф у III столітті до н.е.

Знайдена споруда побудована з кам'яних блоків, а всередині - численні поховальні камери, витесані в скелях або облицьовані каменем. У межах основної споруди підлога оброблена вапняним розчином і пофарбована в кольори, що нагадує шахову дошку.

Окрім цього, знайдено безліч артефактів, зокрема прикрашені дерев'яні труни в давньоєгипетському і давньогрецькому стилях, кераміку, пишно оздоблену дерев'яну скриньку, а ще кілька фаюмських портретів.

Це вперше впродовж тривалого часу після розкопок британського археолога Фліндерса Пітрі у Хаварі у 1887 та 1910-11 роках та відкриття так званої "Гробниці Аліни" фон Кауфманом знайшли фаюмські портрети.

Ці портрети — різновид натуралістичного живописного портрета на дерев'яних дошках, прикріплених до мумій найвищого класу з римського Єгипту. Вони належать до традиції живопису на дереві, одного з найшанованіших в Античності.

Нагадаємо, у Ньюфаундленді (провінція Канади) археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету віком сотні років. Монету планують виставити на огляд після вивчення.

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